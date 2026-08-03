제이에스티나, 베트남 호치민 다카시마야 백화점 공식 매장 오픈

베트남 네 번째 공식 매장 오픈… 주얼리·핸드백 아우르는 토탈 패션 브랜드 입지 강화

베트남 호치민 다카시마야 백화점 제이에스티나 매장 (사진제공=제이에스티나)

국내 대표 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 베트남 호치민 다카시마야(Takashimaya) 백화점에 공식 매장을 오픈하며 동남아 시장 공략에 속도를 내고 있다.

지난 8월 1일 문을 연 다카시마야 매장은 주얼리와 핸드백을 함께 선보이는 공간으로, 올해부터 본격 확대하고 있는 핸드백 카테고리까지 한자리에서 만나볼 수 있는 것이 특징이다. 호치민 중심 상권에 자리한 다카시마야 백화점은 현지 프리미엄 쇼핑을 대표하는 랜드마크로, 국내외 고객의 방문이 활발한 핵심 리테일 거점으로 꼽힌다.

제이에스티나는 2024년 호치민 다이아몬드 플라자에 베트남 1호 공식 매장을 오픈한 데 이어, 2026년 하노이 롯데몰 웨스트레이크점과 롯데센터점을 차례로 선보였으며, 이번 다카시마야 매장까지 더해 베트남 내 총 네 개의 공식 매장을 운영하게 됐다. 특히 올해부터 핸드백 카테고리로 사업을 확대하며, 주얼리를 넘어 토탈 패션 브랜드로서 현지 시장 공략을 본격화하고 있다.

베트남 호치민 다카시마야 백화점 제이에스티나 매장 (사진제공= 제이에스티나)

매장에서는 브랜드의 심볼인 티아라(TIARA) 모티브를 담은 '조엘(JOELLE)' 컬렉션을 비롯해, MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 브랜드 뮤즈 아이유가 착용해 화제를 모은 '셀레스티아(CELESTIA)', '에테르(ETER)' 등 대표 주얼리 컬렉션을 만나볼 수 있다. 핸드백은 한국에서 꾸준한 인기를 얻고 있는 발레코어 감성의 베스트셀러 '발로(BALLO)' 백을 중심으로, 프리미엄 천연가죽 라인의 '폴린(FALLIN)' 크로스백 등 현지 소비 트렌드를 반영한 다양한 제품을 선보인다.

제이에스티나는 이번 매장 오픈을 기념해 다양한 프로모션도 진행한다. 주얼리와 핸드백 구매 고객에게 한국 전통 부채와 자개 보석함 등 한국적 감성을 담은 사은품을 증정하며, 주중·주말 할인 혜택과 SNS 이벤트 등 고객 참여 프로그램도 함께 운영할 예정이다.

한편 제이에스티나는 베트남 주요 거점을 중심으로 신규 매장과 팝업스토어를 지속 확대하며 현지 고객과의 접점을 넓혀가고 있다. 앞으로도 K-패션을 대표하는 글로벌 브랜드로서 베트남 내 브랜드 경쟁력을 강화하고, 동남아 시장 확장을 이어갈 계획이다.