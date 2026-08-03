블랑카 정철규 "개그맨 선배가 6년간 폭언…정신과 다녔다"

코미디언 정철규가 과거 한 선배로부터 약 6년간 폭언을 들었다고 털어놨다.

최근 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에는 정철규가 출연한 영상이 공개됐다.

정철규. 유튜브 채널 '나무미키 흥신소' 캡처

정철규는 과거 자신을 심하게 괴롭힌 선배가 있었다고 밝혔다. 그는 "그 선배는 내가 미웠나 보다. 회의실에 올 때마다 눈에 띄지 말라고, 죽여버리겠다는 식으로 말했다"고 했다.

이어 해당 선배가 자신을 볼 때마다 "눈에 띄지 마. 짜증 나니까. 죽여버린다. 이제 꺼져라"는 등의 말을 했다며 "이걸 6년간 하더라. 6일도 아니고 6년이었다. 너무 힘들었다"고 털어놨다.

정철규는 '개그콘서트' MT에서 해당 선배에게 자신이 무엇을 잘못했는지 물었다고도 했다.

그는 "정말 제가 잘못한 게 있으면 고치겠다고 했는데 '잘못한 거 없어. 그냥 싫으니까 꺼져'라고 하더라"며 "이건 답이 없다고 생각했다"고 말했다.

이어 당시 상황을 지켜본 코미디언 박준형이 해당 선배에게 "그만 좀 해라. (블)랑카한테 왜 그러냐"고 말리기도 했다고 전했다.

그러나 해당 선배는 "싫다고요. 이 새X 짜증 나"라고 반응했다고 정철규는 설명했다.

정철규는 당시 자존감이 떨어지고 불면 증세를 겪으면서 정신건강의학과를 다녔다고 밝혔다.

그는 "어디에서도 대우받지 못하는 쓸모없는 사람이라는 생각이 들 때 자괴감이 가장 컸다"며 "마음이 추락하기 시작하면서 잠도 오지 않아 우울증 약과 수면제를 먹었다"고 말했다.

약을 복용한 뒤 기억이 끊긴 상태에서 부산 해운대까지 이동하거나 고속도로에서 운전하고 있던 적도 있었다고 했다.

정철규는 "운전까지 하면 누군가에게 해를 끼칠 수 있겠다는 생각이 들어 정신을 차렸다"며 이후 운동을 시작했다고 밝혔다.

그는 다문화 강사로 활동하며 자신을 필요로 하는 사람들이 생긴 뒤 자존감을 회복했다고 말했다.

정철규는 2004년 KBS 2TV '폭소클럽'에서 스리랑카 출신 이주노동자 캐릭터 '블랑카'로 인기를 얻었다.

<뉴시스>