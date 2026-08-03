[포토] 이재명 대통령, 7박11일 미국·남미 순방 종료 귀국

미국과 남미 3개국 방문 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 3일 경기 성남시 서울공항에 도착해 공군 1호기에서 영접객들에게 인사하고 있다. 청와대사진기자단

미국과 남미 3개국 방문 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 3일 경기 성남시 서울공항에 도착해 공군 1호기에서 영접객들에게 인사하고 있다. 청와대사진기자단

미국과 남미 3개국 방문 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 3일 경기 성남시 서울공항에 도착해 영접나온 윤호중 행안부 장관과 악수하고 있다. 청와대사진기자단

미국과 남미 3개국 방문 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 3일 경기 성남시 서울공항에 도착해 영접나온 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표와 악수하고 있다. 청와대사진기자단

미국과 남미 3개국 방문 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 3일 경기 성남시 서울공항에 도착해 공군 1호기에서 영접객들에게 인사하고 있다. 청와대사진기자단

미국과 남미 3개국 방문 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 3일 경기 성남시 서울공항에 도착해 영접객들에게 인사하고 있다.

정부에서는 윤호중 행정안전부 장관이, 당에서는 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표가 영접했고, 청와대에선 강훈식 대통령비서실장과 홍익표 정무수석이 이 대통령 부부를 맞았다.