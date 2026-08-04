기괴하고 낯선 생명체들의 가족애… 어떤 존재든 사랑은 있다

세계적 현대미술가 피치니니 국내 첫 개인전



인간도 동물도 아닌 존재들

따뜻한 연인·부모 자식 관계

우리와 다를 바 없음 보여줘



“처음엔 추해 보일 수 있지만

오래 보면 자신의 모습 발견

사랑과 돌봄의 힘 공감하길”



극사실주의 조각·설치작품 등

20여년간 제작 56점 선보여

수원시립미술관 11월1일까지

“나에게 짝을 만들어 주세요.” 이름조차 얻지 못한 피조물은 다른 집을 들여다보면서 돌봄과 보살핌이 무엇인지에 대해 배우게 된 뒤, 창조자인 빅터 프랑켄슈타인 박사에게 자신의 외로움을 달래 줄 짝을 만들어 달라고 애원한다. 프랑켄슈타인 박사는 이에 짝을 만들어 주겠다고 대답한다.



하지만 피조물이 자신의 짝을 데리러 오자, 프랑켄슈타인 박사는 자신이 만든 짝을 피조물 앞에서 직접 살해한다. 분노와 절망에 싸인 피조물은 프랑켄슈타인 박사의 동생과 친구, 신부를 살해하며 비극은 걷잡을 수 없이 번져 나간다.



우리에게 익히 알려진 메리 셸리의 소설 ‘프랑켄슈타인’ 이야기다. 그런데 비극으로 번지는 대목에서 호주 작가 패트리샤 피치니니는 전혀 다른 작가적 상상력을 발휘한다. 만약 피조물에게 자신을 이해해주는 연인이 있었다면 그들의 삶은 어떻게 달라졌을까. 피조물과 그의 짝이 서로 연결이 돼서 그 차이를 극복하고 심지어 자신 자손을 낳을 수 있었다면 어떻게 됐을까.

‘연인’, 2018, 42x168x65㎝.

그리하여 긴 발톱과 손톱을 가진 피조물과 그의 짝이 침대에 서로 끌어안고 나란히 누워 잠든 모습의 극사실주의적 조각 작품이 탄생한다. 바로 작품 ‘연인’이다. 작품 속의 피조물과 그의 짝은 인간도 동물도 아닌 존재이지만 사랑스러운 생명체처럼 보인다. 원작 소설과 전혀 다른 해피 엔딩이라고 할 수 있겠다. 피치니니는 “생명체를 만들기만 하고 사랑을 주지 않으면, 결국 문제와 비극이 벌어진다”며 사랑과 돌봄이야말로 서로 다른 존재가 공존할 수 있는 조건이란 메시지를 담았다고 설명했다.



실리콘과 유리섬유, 사람의 머리카락 등을 이용한 극사실주의 조각을 중심으로 다양한 상상의 생명체를 통해 생명과 기술, 돌봄의 문제를 제기해온 세계적 작가 피치니니(사진)의 국내 첫 미술관 개인전 ‘패트리샤 피치니니: 킨쉽(kinship)’이 경기도 수원시립미술관에서 열리고 있다. 전시는 11월 1일까지.

전시에는 2002년부터 2025년까지 제작한 조각과 사진, 영상, 설치 작품과 아카이브 자료 등 총 56점이 선보인다. 제목 ‘킨쉽’은 친족이나 혈연, 가족 관계를 뜻하는 말이지만, 작가는 인간 중심의 관계를 넘어 서로 다른 존재들이 맺는 연결과 책임의 의미로 확장한다. 즉, 인간과 비인간, 자연과 기술, 가족과 타자의 경계를 허무는 상상의 생명체들을 통해 새로운 생명이 등장하는 시대에 인간은 어떤 존재와 관계를 맺고 어떤 책임을 져야 하는지를 묻는다.



전시는 인간과 동물, 사물의 경계를 넘나드는 상상의 생명체를 소개하는 ‘깨어나다’(제1부), 인간과 낯선 생명이 마주하는 순간을 포착한 ‘조우하다’(2부), 혈연을 넘어 서로를 돌보고 책임지는 관계를 담은 ‘유대하다’(3부), 그리고 작가 인터뷰와 작품 제작 과정, 작품 세계를 소개하는 아카이브인 ‘흔적들’(4부) 네 개의 장으로 구성됐다.



먼저 전시 시작을 여는 작품은 ‘바쳐진 존재’로, 사람을 닮았지만 온몸이 털로 덮인 이 생명체가 관람객을 이끈다. 차갑고 기괴한 존재가 아닌 따뜻하고 부드러운 살결을 가진 생명으로 느끼길 바라는 뜻에서 작품을 만져볼 수 있도록 했다. 작가는 “사람들이 직접 만질 수 있도록 스스로를 희생해 앞으로 만날 작품들과 관람객을 연결해 주는 존재”라며 “부드럽게 만져보는 경험을 통해 전시 전체를 다른 시선으로 바라보길 바랐다”고 부연했다.

‘의심하는 토마스’, 2008, 100x53x90㎝.

2부의 대표작 ‘의심하는 토마스’는 낯선 생명체 앞에 선 소년이 호기심 어린 눈으로 생명체의 입 안으로 손을 넣으려는 모습을 담고 있다. 부활한 예수의 상처를 손으로 만져본 뒤 믿음에 이르렀던 사도 토마스에서 제목을 가져왔다고 작가는 설명했다. “낯선 존재를 마주한 소년이 두려움과 의심보다는 호기심을 갖고 직접 만지며 경험하려 하는 모습을 담았습니다. 눈으로만 판단하지 않고 몸으로 경험하며 타자를 이해하려는 태도를 보여주지요.”

‘신생가족’, 2002, 80x150x110㎝.

3부에선 2002년 작 ‘신생가족’이 눈에 띈다. 작품은 생명공학으로 탄생한 듯한 동물 형상의 어미와 새끼들이 함께 있는 모습을 표현했다. 처음에는 기괴하게 보이지만, 새끼를 품고 보살피는 어미의 모습을 자세히 보면 인간의 모성과 크게 다르지 않다는 것을 느낄 수 있다. 작가는 “내 아이를 살리기 위해 다른 종의 생명을 희생할 수 있다고 쉽게 생각할 수 있지만, 막상 그 생명체 앞에 서면 그 결정은 절대 쉽지 않을 것”이라며 “그 생명체에도 우리와 같은 모성애와 감정이 있다는 사실을 마주하게 되면 자연스럽게 공감과 연민이 생기게 된다”고 말했다.



피치니니가 만든 다양한 상상의 생명체들은 처음에는 낯설고 기괴하게 보이지만, 작품을 따라갈수록 공감과 연민의 대상으로 바뀐다. 그리하여 생명의 다양성과 타자에 대한 이해, 서로를 돌보며 공존하는 삶으로…. 작가는 “제 작품 속 생명체는 처음에는 낯설고 추하게 느껴질 수 있지만, 오래 바라보면 결국 우리 자신의 모습을 보게 된다”며 “관람객들이 이 존재들을 사랑하게 되는 여정을 함께했으면 좋겠다”고 기염을 토했다.



전시 기간에는 인문학 강좌와 작가와 함께하는 아티스트 토크, 교육 프로그램 ‘관찰: 기묘한 만남’, ‘실험: 뜻밖의 이웃’, ‘사유: 다정한 시선들’ 등 다양한 연계 프로그램도 운영된다.



오민범 수원시립미술관장은 “수원시립미술관은 나혜석의 고향에 자리한 미술관으로 여성주의와 돌봄, 공존의 문제를 동시대미술의 주요 의제로 다뤄왔다”며 “이번 전시가 관람객들에게 우리가 앞으로 맺어갈 관계와 책임에 대해 생각해 보는 계기가 되길 바란다”고 말했다.



반항적이던 10대 시절, 소녀 피치니니는 어느 날 학교에 결석하고 무한정 걷고 있었다. 그러다가 우연히 캔버라의 국립미술갤러리를 가게 됐다. 그의 첫 갤러리 방문이었다. 그는 그곳에서 조이 헤스타 등의 작품을 보고 큰 감명을 받았다. 이게 뭐지, 이거 하고 싶은데. “거의 영적인 경험이었다”고, 그는 당시를 기억했다.



파치니니는 이후 대학에서 예술사를 전공하고 회화를 공부하면서 갤러리를 운영했다. 기술이 계속 발전하는 모습을 보고 회화만으로는 더 이상 안 되겠다는 생각이 들어 사진 기술을 활용한 작품 활동을 시작했다. 곧이어 조각으로, 퍼포먼스 등으로 작품 활동이 번져 나갔다.



1965년 서아프리카 시에라리온에서 태어나 어린 시절 호주로 이주한 피치니니는 생명공학과 포스트휴먼 담론을 대표하는 작가로 평가받는다. 2003년 베네치아비엔날레 호주관 대표 작가로 참여하며 세계적인 주목을 받았고, 호주 국립미술관과 네덜란드 쿤스트할 로테르담, 인도네시아 마찬미술관 등 세계 주요 미술관에서 개인전을 열었다. 2000년 광주비엔날레와 2016년 국립현대미술관 ‘뉴 로맨스’ 전에 참여하기도 했다.