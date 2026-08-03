제니, 美 롤라팔루자 무대서 18곡 선사

韓 여성 솔로 최초… 피날레 장식

1시간 동안 미공개 신곡 등 공개

블랙핑크 멤버 제니(사진)가 1일(현지시간) 미국 대형 음악 페스티벌 ‘롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)’에 헤드라이너로 출연해 약 1시간 동안 열띤 무대를 펼쳤다.



3일 소속사 OA엔터테인먼트(오드아틀리에)에 따르면 제니는 ‘롤라팔루자’ 메인 스테이지인 ‘버드 라이트(Bud Light)’ 무대 마지막 주자로 올라 밴드 라이브로 18곡을 선보였다.



1991년 시작된 ‘롤라팔루자’는 8개 스테이지에서 총 170여 팀이 무대에 오르고, 40만명 이상이 관람하는 북미 최대 규모 음악 축제다. 제니는 찰리 XCX, 로드, 올리비아 딘 등과 함께 한국 여성 솔로 가수로는 처음으로 ‘롤라팔루자’ 헤드라이너로 이름을 올렸다. 특히 제니가 오른 ‘버드 라이트’는 더 큐어, 콜드플레이, 더 위켄드 등 세계적인 톱스타들이 거쳐 간 상징적인 무대다.



제니는 이번 공연에서 새 싱글 ‘레스 댄 어 러버(Less Than a Lover)’를 발매 이후 처음으로 무대에서 선보였다. 팬들은 신곡을 함께 따라 부르며 현장의 열기를 끌어올렸다. ‘레스 댄 어 러버’는 제니가 작사·작곡에 참여한 곡으로, 연인도 친구도 아닌 그 어딘가에 머무는 관계의 설렘과 여운을 담았다. ‘레스 댄 어 러버’ 외 미공개 신곡을 깜짝 선보이기도 했다.



그는 오는 14일 일본 대표 음악 축제 ‘서머 소닉 2026’ 출연 등 글로벌 활동을 이어갈 예정이다.