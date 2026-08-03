‘국새에 발이 달렸나?’…국중박 분장놀이, 역대 최대 흥행

전국서 275팀 몰려…국새·반가사유상·성덕대왕신종까지 재현

내달 전국 4개 권역서 본선·결선…SNS서 ‘유물 코스프레’ 화제

지난해 '국중박 분장놀이' 수상작. 국립중앙박물관

국립중앙박물관의 대표 참여형 행사인 ‘국중박 분장놀이’가 올해 역대 가장 많은 참가 신청을 받으며 뜨거운 관심을 모으고 있다.

참가자들은 반가사유상부터 국새, 성덕대왕신종까지 다양한 문화유산으로 변신해 사회관계망서비스(SNS)에서도 화제를 모으고 있다.

국립중앙박물관은 올해 6∼7월 진행한 ‘2026 국중박 분장놀이 전국편’ 참가자를 모집한 결과 총 275개 팀이 신청했다고 3일 밝혔다.

이는 지난해 참가팀(83개 팀)의 3배를 웃도는 규모로, 분장놀이 행사 시작 이후 가장 많은 참가 신청이다.

권역별로는 중앙·제주·춘천 권역이 130개 팀으로 가장 많았고, 경주·대구·진주·김해 권역 65개 팀, 부여·공주·청주·익산 권역 57개 팀, 광주·전주·나주 권역 23개 팀 순으로 집계됐다.

참가자들이 공개한 분장 사진은 SNS에서도 화제를 모으고 있다.

국보 ‘금동미륵보살 반가사유상’과 보물 ‘경주 얼굴무늬 수막새’를 재현한 작품은 물론, 조선시대 왕과 왕비의 시호를 새긴 어보(御寶)와 국새(國璽)를 소재로 한 분장도 등장했다.

특히 ‘국새에 발이 달렸나?’라는 팀명으로 참가한 팀은 국새를 의인화한 분장과 함께 국새가 거쳐 온 역사를 표현하겠다는 아이디어를 공개해 눈길을 끌었다.

청동 공양탑 제작 과정을 영상으로 소개한 팀과 국보 ‘성덕대왕신종’의 표면 문양까지 세밀하게 재현한 참가자들도 관심을 모았다.

‘국중박 분장놀이’는 참가자들이 박물관 소장 유물이나 문화유산으로 분장해 무대에서 개성 있게 표현하는 관람객 참여형 코스프레 행사다.

올해로 3회째를 맞은 이번 행사는 지난해 큰 호응을 얻으면서 운영 방식도 확대됐다.

지난해에는 서울에서만 본선이 진행됐지만, 올해는 전국 4개 권역에서 본선을 치른다.

구체적으로 9월 5일 국립춘천박물관에서 중앙·제주·춘천 권역, 9월 6일 국립공주박물관에서 부여·공주·청주·익산 권역, 9월 12일 국립대구박물관에서 경주·대구·진주·김해 권역, 9월 13일 국립전주박물관에서 광주·전주·나주 권역 등에서 각각 열린다.

최종 결선은 9월 19일 국립중앙박물관 열린마당에서 개최된다.

올해는 지난해보다 상금 규모도 확대됐다.

국립중앙박물관은 앞으로도 관람객이 문화유산을 보다 친숙하게 즐기고 직접 참여할 수 있는 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.