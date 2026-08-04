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식사 거르고 흡연·음주 증가… 청소년 건강 경고등

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장한서 기자 jhs@segye.com
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초6∼고3 생활습관 추적조사

아침 결식률 초6 18%→고3 33%
신체활동도 30%→11% 반토막

우리나라 청소년들이 학년이 올라갈수록 흡연과 음주 비율이 높아지고, 신체활동 등 건강 습관은 악화하고 있다는 조사 결과가 나왔다. 학년급 전환기별로 맞춤형 청소년 건강 정책 마련이 필요하다는 지적이다.

사진=뉴시스
사진=뉴시스

질병관리청은 2019∼2025년 실시한 ‘청소년건강패널조사’ 1∼7차 통계를 3일 발표했다. 이 조사는 청소년 건강행태 변화를 파악하기 위해 2019년 당시 전국 초등학생 6학년 5051명을 패널로 삼아 10년간 장기 추적 조사하는 사업이다. 이번 조사 결과는 제1∼7차 연도에 모두 참여한 3756명을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동, 식생활 등 건강행태를 누적 분석했다.

분석 결과 학년이 올라갈수록 담배제품 사용과 음주 경험이 증가했다. ‘평생 담배제품 사용경험률’은 초등학교 6학년 시기에 0.35%에 불과했지만, 고등학교 3학년 시기 11.93%로 11.58%포인트 증가했다. 고3 남학생이 16.02%로 여학생(7.64%)보다 2배 이상 담배제품 사용경험률이 높았다.

특히 고3 시기에는 일반담배와 액상형 전자담배, 궐련형 전자담배를 중복해 사용하는 비율이 높았다. 고3 일반담배 흡연자의 경우 단독 사용이 32.6%, 액상형 전자담배와 중복사용률이 32.8%, 궐련형 전자담배까지 삼중 사용률은 29.3%에 달했다.

한 모금이라도 술을 마신 경험을 뜻하는 ‘모금 기준 평생음주경험률’은 초6 시기 36.4%에서 고3 시기 68.4%로 증가했다. 잔 기준 평생음주경험률도 같은 기간 7.5%에서 43.2%로 상승했다. 현재 음주율도 0.7%에서 11.2%로 늘었다. 연차별 신규 음주발생률(모금기준)을 살펴보면 고3으로 진급하는 시기가 18.1%로, 이때 처음 술을 접하는 청소년이 가장 많았다.

식생활과 신체활동 등 건강행태도 전반적으로 악화했다. 일주일 중 5일 이상 아침 식사를 거르는 결식률은 초6 17.9%에서 고3 32.8%로 증가했다. 주 3회 이상 단맛 음료를 섭취하는 비율도 초6 50.9%에서 고3 60.9%로, 주 3회 이상 패스트푸드 섭취율은 20.9%에서 31.4%로 증가했다.

반면 하루 60분?주 5일 이상 신체활동 실천율은 고3 시기 11.4%로, 초6 시기 29.8%보다 크게 줄었다.

임승관 질병청장은 “학생 개개인의 문제로 여기지 않고 가정?학교?사회적 환경 전체에서 유해 환경을 차단하고, 학년급 전환기별 차별화된 금연?금주 프로그램과 신종 위해 요인 대응을 위한 맞춤형 정책 마련이 시급하다”고 밝혔다.

장한서 기자

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