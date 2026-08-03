[인사] 지오영그룹 외

지오영그룹 ◆전무 △경영지원본부 오성원 △정보기술실 이명윤 ◆상무 △3/4PL물류기획팀 이상엽 △병원영업부 3팀 김성오 △정보기술실 신현수 △경영관리실 조윤관 △재무지원실 박재영 △영남지오영 포항본점 김재석 △〃 대구지점 정우식 △호남지오영 광주본점 김영완 △〃 전주지점 고익 ◆이사 △정보기술실 김현수 △인천센터 QA 문성현 △병원영업부 1팀 이상용 △도매물류사업부 물류기획팀 장종대 △호남지오영 전주지점 이수원 △약국구매부 송미숙 유기석 △병원영업부 3팀 이승훈
라이나생명 ◆상무 신규 선임 △RM본부 한민섭
지오영그룹 ◆전무 △경영지원본부 오성원 △정보기술실 이명윤 ◆상무 △3/4PL물류기획팀 이상엽 △병원영업부 3팀 김성오 △정보기술실 신현수 △경영관리실 조윤관 △재무지원실 박재영 △영남지오영 포항본점 김재석 △〃 대구지점 정우식 △호남지오영 광주본점 김영완 △〃 전주지점 고익 ◆이사 △정보기술실 김현수 △인천센터 QA 문성현 △병원영업부 1팀 이상용 △도매물류사업부 물류기획팀 장종대 △호남지오영 전주지점 이수원 △약국구매부 송미숙 유기석 △병원영업부 3팀 이승훈
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