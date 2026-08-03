총선 때도 ‘쌍둥이 투표율’ 의혹… 대선 땐 109곳 허위입력 정황

합수본·특검 수사 전방위 확대



野의원 “100명→0명→100명

투표자수 동일시간 동일 증가

여러명이 공모한 조직 범죄”

지선 때 투표소 분산입력 지침

강남구선관위 1계장 소환조사

중앙선거관리위원회의 투표자 수·투표율 조작 정황이 속속 드러나면서 파문이 확산하고 있다. 발단이 된 6·3 전국동시지방선거뿐만 아니라 지난해 대통령선거와 2024년 총선(국회의원선거)에서도 선관위가 숫자를 조작한 것 아니냔 의혹이 연달아 불거지면서 국민참정권 침해 진상규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 서울중앙지검 3차장검사)와 향후 출범할 특별검사의 수사 범위도 확대되고 있다.



3일 법조계에 따르면 최근 정치권을 중심으로 선거 때마다 각 지역선관위가 투표자 수와 투표율을 고의로 조작했다는 의혹이 제기됐다. 국민의힘 주진우 의원은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “22대 총선에서 선관위가 전국 총 159곳의 투표자 수와 투표율을 고의 조작해 왔음을 추가로 밝힌다”며 일부 투표구에서 투표자 수가 동일하게 느는 일명 ‘쌍둥이 투표구’ 정황을 공개했다.

경기 과천시 중앙선거관리위원회가 보이고 있다. 뉴시스

주 의원에 따르면 2024년 총선 당시 서울 은평구 불광1동 1투표구와 6투표구는 6시간 동안 투표자 증가 수가 200명에서 100명, 0명, 200명, 100명, 100명 순으로 똑같이 증가했다. 그는 “전국에서 쌍둥이 투표구는 총 5쌍, 10곳이었다”며 “선관위 직원 개인의 일탈이 아니라 여러 명이 공모한 조직범죄”라고 목소리를 높였다.



지난해 대선 때 전국 투표소 109곳의 투표율이 허위로 입력된 정황도 드러났다. 주 의원은 “서울 서대문구 홍은2동 투표소 3곳에서는 매시간 투표자 수를 100명 단위로 임의로 지어내 허위로 입력했다”며 “경남 창원 의창구는 오전 7시부터 정오까지 5시간 연속으로 투표자 수가 정확히 100명씩만 증가했다”고 밝혔다.



지선 당시 중앙선관위가 투표자 수를 여러 투표소에 분산 입력하라는 지침을 내렸다는 의혹도 나왔다. 같은 당 김은혜 의원에 따르면 중앙선관위는 지선 본투표 당일 충북선관위의 진천군 진천읍제2투표소의 투표자 수 과다 입력 처리방안에 관한 문의를 받고는 다른 투표소에 분산해 수정 입력하는 방안을 안내하면서 ‘과다 입력된 투표소의 투표자 수만 실제 투표자 수로 축소 수정하는 경우 이미 외부 공개된 진천군 전체 투표자 수가 줄어들게 되어 의혹 제기가 우려된다’는 취지의 설명을 덧붙였다. 중앙선관위는 경기선관위로부터도 김포시 구래동제2투표소 투표자 수 과다 입력 처리방안에 관한 문의를 받고는 같은 지침을 내린 것으로 파악됐다. 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태를 계기로 출범한 합수본은 이처럼 새로 제기된 의혹들까지 포함해 선관위 관련 의혹 전반을 들여다보고 있다. 합수본은 이날 서울 강남구선관위 선거1계장을 직무유기 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사했다. 같은 혐의로 지난달 31일 피의자 조사를 받은 송파구선관위 사무국장도 다시 불러 조사했다. 송파구선관위 산하 투표소 2곳에선 같은 일련번호가 적힌 투표용지가 발견돼 논란이 됐다.

합수본은 투표율 오입력 사태와 관련해서도 중앙선관위 실무자를 지난달 31일에 이어 이날 공전자기록위작 및 공무집행방해 피의자 신분으로 재차 조사했다. 합수본은 이 밖에 노태악 전 중앙선관위원장과 선관위 직원들의 ‘외유성 출장’ 의혹 등에 대해서도 수사 중이다.



국회 차원에선 합수본 수사와 별개로 국정조사도 이어지고 있다. 지난달 30일엔 특검법안이 국회 본회의를 통과해 출범을 앞두고 있다. 특검은 국민추천위원회를 통해 임명된다.