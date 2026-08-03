서울 등 수도권 첫 폭염중대경보…전국 아침 23∼27도·낮 30∼38도

경기남부·충청·호남·영남서부 소나기 오지만 더위 해소 '역부족'

화요일인 4일 서울 등 수도권과 전남을 중심으로 극한폭염이 이어진다.



3일 오후 4시 기준 이날 18개 자동기상관측장비(AWS) 관측 지점 기온이 40도를 넘긴 것으로 나타났다.



기온이 가장 높게 오른 곳은 경북 고령으로 오후 3시 37분께 41.2도를 기록했다.



다음은 전남광주 광양시 광양읍과 대구 동구 신암동으로 낮 한때 기온이 41.1도까지 치솟았다.

전국 대부분의 지역에 폭염 특보가 내려진 3일 오후 서울 여의도 일대 아스팔트 도로에서 아지랑이가 피어오르고 있다.



지상과 가까운 대기 하층에 부는 바람이 서풍 또는 북서풍에서 동풍으로 바뀌면서 주말까지 40도 폭염을 겪은 동남권 해안 쪽 기온은 이날 다소 낮아졌다. 전날까지 닷새 연속 최고기온이 40도를 넘은 경남 양산은 이날 최고기온이 39.4도로 40도 직전에 가까스로 멈췄다.



동풍이 산을 타고 넘으며 한층 뜨거워져 불어 드는 영향으로 당분간은 백두대간 서쪽이 극심하게 덥겠다. 전남 보성·여수·광양·순천·곡성남부·곡성북부·장성과 광주동부, 경기 오산·하남·여주서부, 서울동남·서남권에는 폭염중대경보가 발령·발효됐다. 수도권에 폭염중대경보가 내려지기는 이번이 처음이다.



폭염중대경보는 최고 체감온도가 이틀 이상 35도 이상인 지역에서 하루 이상 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상일 것으로 예상되면 발령된다.



전국적으로 4일 아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 30∼38도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 27도와 38도, 인천 27도와 37도, 대전 25도와 37도, 광주 26도와 38도, 대구 26도와 36도, 울산·부산 26도와 34도다.



4일 오후 들어 경기남부·충청·경북서부내륙·경남서부내륙에 5∼40㎜, 호남에 5∼60㎜, 제주산지·중산간에 5㎜ 안팎 소나기가 내릴 때가 있겠으나 더위를 식히기에는 역부족이겠다.

<연합>