국민의힘 대전시장 사무처장에 조철희 서울시당 사무처장

국민의힘 대전시당 신임 사무처장에 조철희(53) 서울시당 사무처장이 임명됐다.

국민의힘 대전시당은 3일 이같이 밝혔다.

조철희 신임 사무처장은 대전 출신으로 한밭고와 충남대를 나왔다. 한나라당 사무처 공채 6기로 입사해 조직국장과 정책국장, 공보실장, 기획조정국장 등 당내 주요 보직을 두루 거쳤다. 대통령실 정무수석실 선임행정관과 국회의장 정무비서관을 역임하는 등 정치·행정 분야에서 풍부한 실무 경험을 쌓았다.

조 사무처장은 “고향인 대전에서 일하게 돼 감회가 새롭다”며 “대전 발전과 시민을 위해 진정성 있게 일하는 대전시당을 만들겠다”고 말했다.

대전시당은 사무처 인사도 단행했다.

사무부처장에는 박두용 대전시당 부국장, 총무팀장에는 박현정 충남도당 팀장이 각각 임명됐다. 전인성 전 사무처장은 중앙당 정책위 수석전문위원으로 자리를 옮기고 김경희 전 사무부처장은 울산시당, 김윤옥 전 여성부장은 충남도당으로 이동했다.

국민의힘 대전시당은 지난달 28일 이장우 전 대전시장을 신임 시당위원장으로 추대했다.