경북도, 국립인구정책연구원 설립 적극 건의

이철우 지사, 저출산고령사회위원회 부위원장과 저출생 대응 논의

이철우 경북도지사는 3일 도청을 방문한 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장과 저출생 대응을 위한 협력 방안을 논의했다.

경북도에 따르면 이철우 지사는 저출생 대응 주요 정책과 성과, 생애주기 전반에 걸친 종합적인 저출생 대응 전략을 소개했다.

김진오(왼쪽) 저출산고령사회위원회 부위원장과 이철우 경북도지사가 경북도에 국립인구정책연구원 설립과 관련, 대화를 나누고 있다. 경북도 제공

또 국가 인구정책의 전문성과 지속성을 높이기 위해 가칭 국립인구정책연구원 설립과 경북 배치를 요청했다.

도는 인구 감소와 지방소멸 문제를 종합적으로 연구·분석하고 지역 맞춤형 정책을 개발하기 위해 전문 연구기관의 필요성을 강조하고 있다.

그러면서 축적한 정책 경험과 도시 및 농산어촌이 공존하는 지역 특성을 내세워 인구정책연구원 유치를 추진 중이다.

도는 이와 함께 올해 하반기 정부 2차 공공기관 이전을 앞두고 한국영유아보육교육진흥원의 경북 이전도 희망하고 있다.

김 부위원장은 이 지사와 만난 뒤 지역의 영아 돌봄 현장, 교육시설 등을 차례로 방문해 돌봄서비스 운영 현황과 시설 환경을 살펴봤다.

김 부위원장은 "현장에서 성과를 내는 지방자치단체의 우수사례를 적극 발굴해 확산하고 국가 차원의 정책과 연계해 나가겠다"고 말했다.

이철우 도지사는 "경북의 저출생 정책의 경험과 성과를 정부와 적극 공유하고 실효성 있는 인구정책이 전국으로 확산할 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.