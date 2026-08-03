전주부설초·회현초, IB 초등교육과정 월드스쿨 인증 획득

탐구 중심 수업·성장 중심 평가 성과

“학생 주도 미래형 교육 확산 기대"

전북 전주교육대학교 전주부설초등학교와 군산 회현초등학교가 국제바칼로레아(IB) 초등학교 프로그램(PYP) 월드스쿨 인증을 획득하며 전북 미래 교육의 새로운 이정표를 세웠다.

국제바칼로레아(IB) 초등학교 프로그램(PYP) 월드스쿨 인증을 획득한 전주교육대학교 전주부설초등학교 학생들의 수업 모습. 전북도교육청 제공

3일 전북도교육청에 따르면 전주부설초와 회현초가 국제바칼로레아 초등학교 프로그램인 PYP(Primary Years Programme) 월드스쿨 인증을 받았다. IB PYP는 학생들이 스스로 질문하고 탐구하며 수업과 평가를 통해 깊이 있는 배움을 만들어가는 국제 공인 교육과정이다.

전주부설초는 전문적 학습 공동체를 중심으로 교육과정을 공동 설계하고 성찰하는 학교 문화를 바탕으로 탐구 중심 수업과 성장 중심 평가를 꾸준히 실천해 왔다. 교육부 상설 연구학교로 학생의 깊이 있는 배움과 교사의 수업 전문성 향상을 위한 연구를 수행하고, 이를 교육과정과 수업에 반영해 왔다. 전북수업컨설팅센터를 운영하며 공개 수업과 사례 공유를 통해 도내 교원의 수업 혁신을 지원해 왔다.

특히 IB 교육자 인증 과정(IBEC)을 운영하는 전주교육대와 협력해 학교 현장의 실천과 대학의 연구를 연계하고, IB 기반 수업·평가 개선 사례를 지속적으로 축적해 나갈 계획이다.

최상진 전주부설초 교장은 “이번 인증이 새로운 배움의 출발이 될 것”이라며 “학생들의 질문과 탐구가 살아있는 교실을 만들고 학교의 경험을 교육 현장과 꾸준히 나눌 계획”이라고 말했다.

회현초는 혁신학교와 전북미래학교 운영 경험을 토대로 학교 구성원이 함께 교육과정을 설계하고 성찰하는 문화를 구축하며 탐구 중심 수업과 성장 중심 평가를 정착시켜 왔다.

국제바칼로레아(IB) 초등학교 프로그램(PYP) 월드스쿨 인증을 획득한 전북 군산 회현초등학교 학생들의 자기주도형 수업 모습.전북도교육청 제공

학교자율시간 과목인 ‘부부리마을’을 통해 학생들이 마을을 직접 탐방하고 지역 주민과 소통하며 지역의 문제와 가치를 탐구하고, 이를 실천으로 연결하는 교육활동도 운영하고 있다. 또한 교직원과 학부모, 마을 주민이 함께하는 마을 교육 공동체를 기반으로 배움의 공간을 학교 밖으로 확장하며 학생들의 공동체 역량을 키우고 있다.

심지영 회현초 교장은 “이번 인증은 즐거운 배움으로 함께 성장하며 세상을 이롭게 하는 교육철학을 교육 공동체가 함께 실천해 얻은 소중한 결실”이라며 “학생들이 자신의 배움에 주도적으로 참여할 수 있도록 교육과정을 더 내실 있게 운영할 방침”이라고 말했다.