농협사료, 국내 최초 '지속가능경영 국제표준' 국제인증 획득

사진=농협사료는 한국경영인증원(KMR)으로부터 '지속가능발전목표 경영시스템'(ISO/UNDP 53001) 국제 인증을 국내 최초로 획득했다고 31일 밝혔다. 최강필 농협사료 대표(왼쪽부터 다섯 번째)와 황은주 한국경영인증원 대표(오른쪽 다섯 번째)가 기념사진을 촬영하는 모습. 농협중앙회 제공

농협사료가 한국경영인증원(KMR)으로부터 ‘지속가능발전목표 경영시스템(ISO/UNDP 53001)’ 국제 인증을 국내 최초로 획득했다고 지난달 31일 밝혔다. 이번 인증은 국내 기업 가운데 농협사료가 처음이다.

‘ISO/UNDP 53001’은 유엔(UN)이 제시한 17개 지속가능발전목표(SDGs)를 기반으로 조직의 지속가능경영 체계를 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 측면에서 종합 평가하는 국제 표준이다.

농협사료는 환경 분야에서 온실가스 감축과 저메탄 사료 개발·보급, 스마트공장 구축 등을 추진해왔다. 또한 사회·지배구조 분야에서는 안전보건경영 강화, 윤리경영 실천, 축산농가 상생 지원 등을 지속적으로 추진하며 ESG 경영 체계를 고도화해 왔다.

이 같은 활동을 바탕으로 농협사료는 국내 최초로 해당 국제 인증을 획득하며 지속가능경영 성과를 대외적으로 인정받았다.

최강필 농협사료 대표이사는 “이번 국제인증 획득은 농협사료의 ESG 경영 노력이 객관적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 지속가능한 축산업 발전과 ESG 경영을 선도하는 기업으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 혁신과 노력을 이어가겠다”고 말했다.