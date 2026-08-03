경북도, 경로당 8660곳 냉방비 추가 지원… 폭염 취약층 챙긴다

차열페인트·쿨링포그 점검, 폭염 대응 강화

경북도는 지속되는 극한 폭염에 대응해 취약계층을 보호하기 위해 재해구호기금 8억6600만으로 경로당에 10만원씩의 냉방비를 추가로 지급한다고 3일 밝혔다.

대상은 도내 경로당 8660곳이다.

도는 경로당에 무더위가 이어지는 7∼8월에 월 16만5000원의 냉방비를 지원하고 있지만 최근 폭염과 열대야가 장기화함에 따라 전기요금 부담을 덜어주기 위해 추가 지원을 결정했다.

이와 함께 무더위 쉼터, 폭염 대응 쉼터, 쿨월 공법의 차열 페인트 도장, 녹색공간(옥상정원), 그늘막 및 쿨링포그 등 취약계층을 지원하는 사업 현장을 점검하며 피해 최소화에 전력을 쏟고 있다.

고령 세대가 다수인 노후 아파트를 대상으로 시행하는 차열 페인트 도장사업은 외벽 온도가 평균 2.2도(최대 15.3도)까지 낮아지고 실내 온도도 1.6도 정도 내려가는 효과가 있는 것으로 나타났다.

황명석(사진) 경북도 행정부지사는 "기후 위기로 인한 폭염이 갈수록 심각해지면서 취약계층이 겪는 어려움도 날로 커져만 가고 있다"며 "차열페인트, 쿨링포그 같은 작은 사업과 시설 하나가 체감온도를 크게 낮추는 만큼 취약계층 지원사업을 내실 있게 추진해 나가겠다"고 말했다.