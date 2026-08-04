“100% 담아도 된다더니?”…퇴직연금 몰린 ‘삼전닉스’, 한 달 14% 날리고 또 6% 급락 [숫자 뒤의 진실]

코스피 하루 새 5.12%↓…삼성전자·SK하이닉스 8%대 급락

‘삼전닉스 채권혼합’ 5.8~5.9%↓…순자산가치도 4.4% 하락

퇴직연금 전액 편입 가능…원금보장 아냐·주식 노출 최대 85%

“100% 담아도 된다더니?”

삼성전자와 SK하이닉스를 절반가량 담은 채권혼합형 ETF의 시장가격이 3일 6% 가까이 급락했다. 두 상품은 퇴직연금 적립금 전액을 투자할 수 있지만 원금보장형 상품은 아니다. 연합뉴스

퇴직연금 적립금 전액을 투자할 수 있다는 점을 앞세워 인기를 끈 ‘삼전닉스’ 채권혼합형 상장지수펀드(ETF)가 급락장의 충격을 고스란히 받고 있다.

7월 말 기준 최근 한 달 총수익률이 -14% 안팎까지 떨어진 데 이어 8월 첫 거래일에는 시장가격이 6% 가까이 급락했다. 자산의 절반을 채권으로 채웠지만 나머지 절반이 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에 집중된 탓이다.

지난달 31일 코스피가 역대 최대 폭으로 반등하며 손실을 일부 만회했지만 안도는 하루를 넘기지 못했다. 3일 코스피는 전 거래일보다 5.12% 내린 6257.45로 마감했다.

삼성전자는 8.76%, SK하이닉스는 8.79% 떨어졌다. 두 종목을 각각 25%가량 담은 채권혼합형 ETF도 다시 크게 흔들렸다.

◆퇴직연금 전액 편입 가능…계좌 주식 노출은 최대 85%

미래에셋증권에 따르면 올해 상반기 DC형·IRP 계좌에서 순매수액이 가장 컸던 ETF는 ‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50’이었다. ‘KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50’이 2위를 차지했다. 순매수 상위 10개 상품 가운데 6개가 반도체 관련 ETF였다.

두 상품은 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 약 25%씩 담고 나머지 절반을 채권으로 채운다. 운용사와 추종지수, 편입 채권은 다르지만 ‘삼성전자 25%·SK하이닉스 25%·채권 50%’라는 기본 구조는 같다.

RISE 상품은 나머지 자산을 단기 국고채와 통안채에 투자한다. KODEX 상품은 만기 5년 이내 국고채를 담는다.

인기의 배경에는 퇴직연금 투자 규정이 있다. DC형과 IRP에서는 주식형 ETF 등 위험자산에 전체 적립금의 70%까지만 투자할 수 있다.

반면 일정 요건을 충족한 채권혼합형 ETF는 위험자산 투자 한도를 적용받지 않아 계좌에서 최대 100%까지 편입할 수 있다.

이 구조를 활용하면 계좌 전체의 실질적인 주식 노출을 더 높일 수 있다. 적립금의 70%를 주식형 ETF에 투자하고 나머지 30%를 주식 비중 50%인 채권혼합형 ETF로 채우면 주식 노출 비중은 최대 85%가 된다.

채권혼합형 ETF 한 종목의 주식 비중이 85%라는 뜻은 아니다. 주식형 ETF 70%와 채권혼합형 ETF에 들어 있는 주식 15%를 합친 계좌 전체의 주식 노출이 85%까지 올라간다는 계산이다.

업계에서는 위험자산에 투자하지 못하는 나머지 30%를 흔히 ‘안전자산 구간’이라고 부른다. 이는 퇴직연금 편입 규정상 분류일 뿐 은행 예금처럼 원금과 이자가 보장된다는 의미는 아니다.

◆30일엔 최근 한 달 -25%…하루 반등 뒤 다시 급락

반도체 쏠림의 위험은 7월 급락장에서 그대로 드러났다. 지난달 30일 기준 RISE와 KODEX 상품의 최근 한 달 수익률은 각각 -25.00%, -24.86%까지 떨어졌다. 삼성전자와 SK하이닉스가 7월 들어 각각 38.22%, 50.11% 급락한 영향이다.

두 상품은 다음 날인 31일 각각 16.20%, 16.11% 반등했다. 코스피가 17.91% 치솟고 삼성전자와 SK하이닉스가 급등하면서 낙폭을 상당 부분 되돌렸다.

ETF체크에 따르면 31일 기준 최근 한 달 총수익률은 RISE -14.05%, KODEX -13.29%였다. 하루 16% 넘게 올랐는데도 앞서 발생한 손실을 모두 회복하지는 못했다.

8월 첫 거래일에는 다시 하락했다. 3일 RISE 상품의 시장가격은 1만2755원으로 5.94%, KODEX 상품은 1만3505원으로 5.82% 떨어졌다.

장 마감 시점 추정 순자산가치(iNAV)는 RISE 1만2733.95원, KODEX 1만3493.16원이었다. 전 거래일보다 각각 4.36%, 4.41% 하락한 수치다.

삼성전자와 SK하이닉스의 하락률에 편입 비중 25%씩을 적용하면 두 종목이 ETF 가치에 미친 하락 영향만 약 4.4%포인트에 이른다. 실제 iNAV 하락률과 거의 같다.

시장가격의 하루 낙폭은 iNAV보다 1.4~1.6%포인트 컸다. 직전 거래일 급반등 과정에서 형성됐던 웃돈이 대부분 사라진 영향이다.

지난달 31일 두 상품의 시장가격은 순자산가치보다 각각 1.81%, 1.57% 높았다. 3일 종가는 iNAV와 거의 같은 수준까지 내려왔다.

ETF는 주식처럼 거래소에서 사고팔기 때문에 투자 심리와 수급에 따라 시장가격이 순자산가치보다 높거나 낮게 형성될 수 있다. 변동성이 급격히 커진 날에는 가격 등락률뿐 아니라 iNAV와 괴리율도 함께 확인해야 한다.

채권의 완충 효과가 없었던 것은 아니다. 주식 비중이 100%인 반도체 ETF나 삼성전자·SK하이닉스 개별 종목보다는 실제 자산가치의 낙폭이 작았다.

문제는 주식 부문 전체가 두 종목에 몰려 있다는 점이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 동시에 흔들리면 자산의 절반을 채권으로 채웠더라도 하루 4%가 넘는 순자산가치 손실이 날 수 있다.

두 상품의 투자위험등급은 모두 ‘보통위험’에 해당하는 4등급이다. 운용사는 투자원금이 보장되지 않으며 자산 가격 변동에 따라 손실이 발생할 수 있다고 명시하고 있다.

◆신규 매수 상위권은 美 지수…반도체 저가매수도 계속

시장 변동성이 커지면서 퇴직연금 신규 매수 상위권에도 변화가 나타났다. 지난달 1일부터 27일까지 미래에셋증권 퇴직연금 계좌에서 순매수액이 가장 컸던 ETF는 ‘TIGER 미국S&P500’이었다. ‘TIGER 미국나스닥100’과 ‘KODEX 미국나스닥100’이 뒤를 이었다.

국내 대형 반도체 두 종목에 집중하기보다 미국 대표지수를 통해 투자 국가와 종목을 넓히려는 수요가 커진 것으로 풀이된다.

퇴직연금 자금이 반도체에서 일제히 빠져나갔다고 보기는 어렵다. 같은 기간 국내 반도체 ETF도 순매수 상위권에 올랐다. 신규 매수 자금이 미국 대표지수와 국내 반도체·대표지수, 단기 금융상품 등으로 분산됐다고 봐야한다.

퇴직연금에서 100% 편입할 수 있는 채권혼합형 ETF라도 주식 비중과 특정 종목 집중도가 높으면 손실이 커질 수 있다. 삼성전자와 SK하이닉스에 자산의 절반이 집중된 상품의 위험을 표현한 이미지. ChatGPT 생성 이미지

‘퇴직연금에서 100% 투자할 수 있다’는 말은 편입 한도를 뜻할 뿐 상품의 안전성이나 원금을 보장한다는 의미는 아니다.

상품명에 ‘채권’이 들어갔는지만 볼 것이 아니라 실제 주식 비중과 편입 종목 수, 특정 종목 집중도, 투자위험등급을 함께 살펴야 한다.

지난달 30일 최근 한 달 수익률이 -25%대까지 밀렸던 두 상품은 31일 16%대 반등했지만 3일 다시 6% 가까이 급락했다.

짧은 기간 이어진 롤러코스터 장세는 ‘계좌에 100% 담을 수 있는 상품’과 ‘원금을 안전하게 지켜주는 상품’이 전혀 다르다는 사실을 숫자로 보여줬다.