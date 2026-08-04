‘혼전순결’ 고백했던 강균성, 10월 품절남 된다

사진=세계일보 자료사진, 강균성 SNS

그룹 노을 멤버 강균성이 오는 10월 30일 결혼한다.

강균성은 지난 3일 자신의 인스타그램을 통해 자필 편지를 공개하고 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 “늘 고마운 노을빛(팬덤명) 여러분, 오랜 시간 함께하며 기쁠 때나 힘들 때나 늘 곁을 지켜주신 여러분 덕분에 많은 사랑을 받으며 살아올 수 있었다”며 팬들에게 감사의 마음을 전했다.

이어 “그런 여러분께 가장 먼저 전하고 싶은 소식이 있어 이렇게 글을 남긴다”며 “평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 10월 30일 결혼하게 됐다”고 밝혔다.

그러면서 “이 소식을 전하는 순간이 조금은 떨리지만 누구보다 먼저 여러분께 직접 말씀드리고 싶었다”며 “늘 변함없이 응원해 주시고 제 삶의 소중한 순간들을 함께해 주셔서 진심으로 감사드린다”고 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

마지막으로 강균성은 “앞으로도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 축복해 주신다면 큰 힘이 될 것 같다. 감사하다”고 덧붙였다.

결혼 소식이 공개되자 가수 딘딘은 댓글을 통해 “와, 형! 축하드려요!”라고 축하를 건넸고, 팬들도 “진심으로 축하한다”, “행복한 가정 이루길 바란다” 등의 응원 메시지를 보내며 축복을 전했다.

1981년생인 강균성은 2002년 4인조 보컬 그룹 노을로 데뷔했다. 과거 방송에서 혼전순결 서약과 관련한 솔직한 일화를 공개해 화제를 모으기도 했다. 이제 오는 10월 30일 인생의 새로운 출발을 알리며 많은 축하를 받고 있다.