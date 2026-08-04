300억대 사기 의혹…차가원 대표 결국 구속

法 “증거인멸 우려” 구속영장 발부…혐의 부인

300억원대 사기 혐의를 받는 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표가 구속됐다.

300억원대 사기 혐의를 받는 연예기획사 원헌드레드 레이블 차가원 대표가 지난 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴스1

4일 법조계에 따르면 서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 전날 오후 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의를 받는 차 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 “증거인멸의 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

차 대표는 자신이 운영하는 연예기획사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 이용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 체결한 뒤 242억원의 선급금을 받았지만, 실제 사업을 이행하지 않은 혐의를 받는다. 피해 규모는 약 300억원에 달하는 것으로 조사됐다.

경찰은 차 대표가 다른 업체와 미리 맺은 계약이 조만간 종료될 것으로 보이지 않음에도 노머스에 이 사실을 숨기고 이중계약을 맺었고, 사업을 이행할 준비도 되지 않은 상태였다고 보고 있다. 또 차 대표가 거액의 채무가 있는 상태에서 연예기획사 사업을 시작했고, 이후 계약 쪼개기 방식으로 채무를 돌려막기한 정황을 포착한 것으로 전해졌다.

300억원대 사기 혐의를 받는 차가원 대표가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 받기 위해 지난 3일 서울중앙지방법원으로 출석하고 있다. 뉴시스

차 대표 측은 이 같은 혐의를 모두 부인하고 있다. 차 대표는 전날 2시간40여분 동안 진행된 구속심사가 끝나고 법원 청사를 나오면서 ‘어떤 내용을 소명했나’, ‘제기된 혐의를 인정하나’ 등 취재진 질문에 묵묵부답으로 일관했다.

경찰은 차 대표에 대한 구속이 필요하다고 판단해 앞서 두 차례 구속영장을 신청했지만 검찰이 보완수사를 요구하며 반려했다. 이에 경찰은 검찰과 협의해 차 대표에 대한 계좌 추적, 계약 관계 분석 등 추가 수사를 한 뒤 세 번째 구속영장을 신청했고, 검찰은 지난달 28일 구속영장을 청구했다.