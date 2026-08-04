필로폰 16㎏ 밀반입 막은 안산단원서 수사팀, 포상금 1천500만원

경찰청 제7차 특별성과 포상금 14건 선정

[경기남부경찰청 제공]

경찰청은 제7차 특별성과 포상금 심의위원회를 열어 우수 성과 14건을 선정하고 총 1억1천700만원의 포상금을 지급하기로 했다고 4일 밝혔다.



대표 사례로 선정된 경기남부 안산단원경찰서 마약범죄수사팀(문현지 경사 등 3명)에는 특별성과 포상금 1천500만원이 지급된다.



이들은 국내에 대량의 필로폰을 유통하려던 외국인 마약 조직원 10명을 검거해 7명을 구속하고, 해외 공범 4명에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청했다.



압수한 필로폰은 약 16㎏으로, 53만명이 1회 투약할 수 있는 분량이며 시가는 약 128억원에 달한다.



수사팀은 단기 체류 자격으로 입국해 일주일 이내 마약을 전달한 뒤 곧바로 출국하는 조직원들을 추적하기 위해 수일간 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하고 잠복수사를 벌여 운반책과 유통책을 잇달아 검거했다.



문현지 경사는 "앞으로도 적극적인 수사를 통해 국제 마약 조직을 끝까지 추적하겠다"고 말했다.



이번 심의에서는 피싱 및 자금세탁 차단, 불법사금융·성매매·도박사이트 검거, 인명구조, 상습·악성 민원 대응 등 분야의 우수 사례도 함께 선정됐다.



캄보디아에서 922명을 상대로 292억원대 역베팅 투자사기를 벌인 조직을 검거한 제주경찰청 강력범죄수사대(1천만원), 7천476억원 규모 범죄자금 세탁을 적발한 인천 부평경찰서 강력1팀(700만원), 공공기관 직원들을 상대로 상습적인 악성 민원을 제기한 피의자를 구속한 부산 금정경찰서 강력1팀(1천만원) 등이 우수 사례로 뽑혔다.



경찰청은 약 1주일간 세부 공적 검증을 거쳐 포상금을 최종 지급할 예정이다.



경찰청은 "국민이 체감하는 특별한 성과를 거둔 공무원을 적극 발굴해 포상함으로써 성과 중심의 조직문화를 정착시키겠다"고 말했다.

<연합>