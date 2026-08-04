"이란·오만, 호르무즈 통과 합의 접근…서비스료 부과"

호르무즈 해협 통항과 관련, 해협의 연안국인 이란과 오만이 구체적인 수준까지 협의를 좁혔다는 보도가 나왔다.



뉴욕타임스(NYT)는 3일(현지시간) 사정을 잘 아는 이란 당국자 2명을 인용해 해협에 진입하는 선박은 이란이 통제하는 수역으로, 출항할 땐 오만이 통제하는 수역에 가까운 경로를 따르는 방안으로 양국 합의가 가까워지고 있다고 보도했다.

호르무즈 해협 부근의 선박. AFP연합뉴스

또 환경 영향, 보안·인력 배치 등에 필요한 비용을 이유로 해협 통과 선박에 서비스 이용료가 부과되고 이는 양국이 반씩 나눌 것이라고 이들 당국자는 전했다.



이와 관련, 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 양국이 선박이 해협을 통항할 수 있는 항로를 담은 지도를 교환했다고 밝혔다.



전쟁 전 호르무즈 해협은 국제적으로 약속된 통항분리제도(TSS)에 따라 통항할 수 있었다. 좁은 해협에서 선박의 충돌을 막기 위해 남북으로 나눈 항로를 따라 한 방향으로만 통항할 수 있었는데 대부분 오만 영해 내였다.



바가이 대변인은 그러나 "두세개의 분리된 항로가 아니라 양방향 통항이 가능한 단일 항로를 오만과 협의하고 있다"고 설명했다.



미국은 전쟁 전처럼 호르무즈 해협을 자유롭게 통항해야 한다고 압박하지만 이란은 이에 대한 주권적 통제를 고수하고 있다.



전쟁 초기 이란은 통행료에 집중하는 듯했으나 이후 선박의 통항을 이란이 허가하는 식의 통제권으로 주안점을 옮겼다. 호르무즈 해협 봉쇄가 전쟁과 협상에 우위를 점할 수 있는 효과적인 지렛대라는 사실이 입증된 데다 이란도 해협 통제권 장악을 위해 큰 인적·물적 피해를 감수한 만큼 이를 양보할 가능성은 매우 낮다.



이날 도널드 트럼프 미 대통령은 호르무즈 해협을 4일까지 완전히 개방하는 방안을 이란과 논의하고 있고, 통행료 부과를 좌시하지 않겠다고 주장했지만 중재국 오만이 통항 협상의 당사자라는 점에서 통항 합의를 수용할 여지는 있다.



트럼프 대통령이 강하게 반대하는 통항료는 '서비스료'와 같이 명칭만 바꿔 부과될 수도 있다.

<연합>