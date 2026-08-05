커피빈, 스페셜티 블렌드의 새로운 기준 '커피빈카노 3RD CHAPTER' 출시

사진=커피빈코리아 제공

커피빈코리아(이하 커피빈)가 스페셜티 원두로 완성한 세 번째 시그니처 아메리카노를 선보이며, 글로벌 커피 브랜드로서 스페셜티 블렌드의 새로운 기준을 제시한다.

'커피빈카노'는 커피빈이 스페셜티 원두로 선보이는 시그니처 아메리카노 시리즈로, 시즌마다 새로운 블렌드와 차별화된 풍미를 통해 색다른 커피의 매력을 전해왔다. 이번 3RD CHAPTER '콜롬비아 나리뇨 트로피컬 피에스타'는 콜롬비아와 에티오피아 스페셜티 원두를 블렌딩해 열대과일의 싱그러움과 화사한 쥬시함을 한 잔에 담아낸 것이 특징이다.

특히 콜롬비아 내추럴 커피 특유의 화려하고 톡톡 튀는 열대과일 풍미에, 에티오피아 코케 허니의 베리와 복숭아를 연상시키는 달콤한 향미가 어우러져 마치 신선한 열대과일 주스를 마시는 듯한 산뜻한 인상을 선사한다. 여기에 콜롬비아 나리뇨 지역 특유의 다채롭고 산뜻한 산미와 달콤한 초콜릿 풍미까지 함께 느낄 수 있다.

라이트 로스팅을 적용해 원두 본연의 개성을 살린 점도 특징이다. 실키한 질감과 깔끔한 후미가 더해져 화사한 향미를 부담 없이 즐길 수 있으며, 매일 마셔도 질리지 않는 균형 잡힌 스페셜티 아메리카노로 완성됐다.

함께 선보이는 '커피빈라떼'는 커피빈카노의 화려한 열대과일 풍미에 고소한 우유가 더해져 한층 부드럽고 고급스러운 맛을 느낄 수 있는 메뉴다. 열대과일의 쥬시함과 싱그러움이 우유의 부드러운 바디감과 조화를 이루며, 기존 라떼와는 또 다른 산뜻하고 세련된 풍미를 경험할 수 있다.

커피빈은 '3RD 커피빈카노' 출시를 기념해 8월 10일부터 16일까지 '커피빈카노 또는 커피빈라떼 구매 시 퍼플 스탬프 2배 적립 프로모션'을 진행한다. 해당 프로모션은 매장 주문과 퍼플오더를 통해 참여할 수 있다.

커피빈 관계자는 "세 번째 커피빈카노는 깔끔한 스페셜티 커피의 대명사인 콜롬비아와 커피의 본고장 에티오피아에서 엄선한 스페셜티 원두만으로 완성한 블렌드"라며 "커피빈만의 블렌딩 기술로 구현한 화려한 과일 향과 깔끔한 마무리를 통해 색다른 커피 경험을 만나보길 바란다"고 전했다.