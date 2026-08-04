이알라, 워싱턴오픈 테니스 정상… 필리핀인으로 첫 우승

폭우에 이틀간 결승전 벌여 홈 코트의 3위 페굴라 제압

복싱 전설 파키아오 "필리핀인의 심장 보여줬다" SNS 축하 메시지

알렉산드라 이알라(20위)가 필리핀 선수로는 처음으로 여자프로테니스(WTA) 투어 단식 챔피언에 올랐다.



이알라는 3일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 워싱턴오픈(총상금 163만7천982달러) 여자 단식 결승에서 제시카 페굴라(3위·미국)를 2-1(4-6 6-4 6-0)로 물리쳤다.

우승 트로피에 입 맞추는 이알라. EPA연합뉴스

2020년 프로에 입문한 스물한 살의 이알라는 필리핀 선수로는 남녀 통틀어 처음으로 투어 대회 단식 정상에 오르며 새 역사를 썼다. 단식 우승 상금은 25만2천달러(약 3억5천만원)다.



폭우 탓에 1박 2일에 걸쳐 진행된 결승전이었다.



전날 중단됐을 때 이알라는 1세트를 내 주고 2세트에서 2-1로 앞서 있었다.



경기가 재개하자 이알라는 2세트 3-4로 뒤진 상황에서 무려 아홉 게임을 연속으로 따내는 놀라운 집중력을 발휘했다.



3세트는 베이글 스코어(6-0)로 상대를 압도했다.



페굴라를 포함해 상위 시드 4명을 물리치고 우승 트로피를 거머쥔 이알라는 우승이 확정되자 두 손에 얼굴을 묻고 코트에 주저앉아 울었다.



일어나 페굴라와 포옹한 뒤에야 시원하게 소리를 질렀다.



이알라는 "너무 긴장해서 정신이 아득해졌다. 모든 게 한꺼번에 밀려왔다"면서 "이번 주가 시작될 때만 해도 내가 이 트로피를 들게 될 거라고는 전혀 생각하지 못했다"고 말했다.



경기 내내 관중석은 필리핀 국기로 물들었다. 홈 코트의 페굴라보다 이알라를 향한 응원이 더 컸을 정도였다.

페굴라는 "내겐 힘들었지만, 정말 즐거운 분위기였다는 건 인정한다. 대단했다"고 말했다.



이알라의 우승 소식에 필리핀 최고의 스포츠 스타인 매니 파키아오가 축하 인사를 보냈다. 파키아오는 현역 시절 8체급을 석권한 복싱의 전설이다.



그는 SNS에 "이알라의 역전극이 필리핀인의 심장을 보여줬다. 이알라는 우리의 새로운 챔피언"이라고 적었다.



남자 단식 결승에서는 미국의 테일러 프리츠(8위)가 라파엘 호다르(15위·스페인)를 2-0(7-6<7-2> 6-4)으로 물리치고 통산 11번째 투어 우승을 차지했다.

<연합>