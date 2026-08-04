극지硏, 유럽 남극 국제공동연구 아시아 유일 참여

남극세종과학기지 등 한국의 극지연구 기반시설을 운영·지원하는 극지연구소가 유럽연합(EU)이 지원하는 남극 국제공동연구 프로젝트 ‘싱크로니’(SYNCHRONY)에 아시아 국가 연구기관으로는 유일하게 참여한다.

극지연구소는 이달부터 2030년 7월까지 4년간 진행되는 싱크로니 프로젝트에 참여한다고 4일 밝혔다.

싱크로니 프로젝트는 남극과 남극해의 해양·해빙·대기·생태계 변화를 통합 관측하고, 각국에 흩어진 관측자료를 표준화·공유해 기후변화와 생태계 변화를 더 정확히 이해하고 예측하는 것을 목표로 한다.

독일 알프레드 베게너 연구소가 총괄하고, 아시아·유럽·오세아니아·아프리카의 27개 기관이 참여한다. 이번 사업에는 호라이즌 유럽을 통해 총 850만유로(약 140억원)가 지원된다.

우리나라는 지난해 아시아 최초로 호라이즌 유럽 준회원국에 가입해 EU 회원국과 동등한 자격으로 과제에 참여하고 있다.

최근 남극은 해빙 면적 감소와 서남극 빙하 붕괴 등 급격한 환경 변화를 겪고 있지만, 관측자료 부족으로 변화의 원인과 미래 영향을 정확히 예측하는 데는 한계가 있었다.

극지연구소는 이번 프로젝트 참여로 국제공동관측 체계와 데이터 공유 기반을 구축해 관측 공백을 메우는 데 기여할 것으로 기대했다.

진경 극지연구소 정책협력부장은 “싱크로니는 유엔 해양과학 10개년의 핵심 프로젝트로, 우리의 관측 데이터가 국제 표준으로 자리잡는 계기가 될 것으로 기대된다”라고 말했다.