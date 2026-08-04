인천시 상수도, 급수공사 통합관리시스템 구축 행정 효율 높인다

인천시가 급수공사 전 과정을 디지털로 처리해 행정 효율 향상에 더해 시민 편의를 강화한다. 인천시 상수도사업본부는 급수공사 통합관리시스템을 구축해 본격 운영에 들어갔다고 4일 밝혔다.

접수부터 현장조사, 설계, 승인, 착공, 준공까지 모든 절차를 한곳에서 처리하는 체계다. 업무는 표준화하고 행정 효율성을 높이는 동시에 시민에게 더 신속하고 편리한 민원서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

그동안 급수공사 업무는 사업소별 처리 방식이 달라 행정의 일관성이 부족했고, 종이문서 중심으로 과거 이력 조회와 민원 응대에 많은 시간이 소요됐다. 또한 담당자와 시공업체 간 정보 공유도 원활하지 않아 개선 필요성이 제기돼 왔다.

상수도사업본부는 이런 문제를 해결하고자 지난해 5월부터 최근까지 약 100명의 전문인력을 투입해 시스템을 구축했다. 기존 상수도 정보시스템의 하드웨어와 소프트웨어를 최대한 활용해 구축 비용을 줄인 게 특징이다.

주요 기능은 △급수공사 신청서 전산 등록 △현장조사 결과 보고 △공사비 자동 산정 △승인·착공·준공 전자결재 △수용가 정보시스템 연계 등이다. 장병현 상수도사업본부장은 “향후에도 지속적인 기능 고도화와 제도 개선으로 시민 중심의 급수행정 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.