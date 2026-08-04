“샌프란시스코가 리빌딩 코어로 선택할 만했네…” 이정후, 멀티 솔로포로 시즌 7,8호 홈런 작렬, 시즌 타율 0.306

미국 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 ‘바람의 손자’ 이정후(28)가 한 경기에서 홈런포 두 방을 터뜨리며 절정의 타격감을 과시했다. 샌프란시스코가 좌완 선발 로비 레이와 ‘컨택의 신’ 루이스 아라에즈 등 투타 핵심을 트레이드하며 사실상 시즌 포기를 선언한 상황에서 나온 반가운 멀티포다. 이정후가 샌프란시스코의 리빌딩 핵심임을 확인할 수 있는 타격 능력이기도 하다.

사진=AP연합뉴스

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이정후는 4일(이하 한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 글로브 라이프 필드에서 열린 2026 MLB 텍사스 레인저스와의 원정경기에서 2번 타자 우익수로 선발 출전장해 3회와 8회에 솔로포를 날렸다.

1회 첫 타석에선 루킹 삼진으로 돌아서야 했던 이정후의 방망이는 두 번째 타석에서 매섭게 돌았다. 샌프란시스코가 2-0으로 앞선 3회 1사 주자 없는 상황에서 이정후는 볼 카운트 1B-1S에서 상대 선발 칼 콴트릴의 83마일(약 133.6㎞)짜리 스플리터가 가운데로 몰린 것을 놓치지 않고 제대로 잡아당겨 우중간 담장을 넘겼다. 발사각은 28도, 타구속도는 100.6마일(약 161.9km)였다. 지난달 26일 LA 에인절스전에서 홈런을 쳤던 이정후는 7경기 만에 짜릿 한 손맛을 봤다.

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5회 세 번째 타석에서도 밀어쳐 좌전안타를 때려내며 타격감을 이어간 이정후는 팀이 3-0으로 앞선 8회 선두타자로 네 번째 타석에 들어섰다. 상대 불펜 페이튼 그레이의 초구 시속 86.3마일(약 138.8㎞)짜리 슬라이더가 가운데 낮은 코스로 들어온 것을 걷어 올려 우중간 담장을 넘기는 솔로홈런으로 연결했다. 이정후가 한 경기 2개의 홈런을 기록한 건 지난해 4월14일 뉴욕 양키스 원정경기 이후 처음이다.

이날만 홈런 2개를 추가한 이정후의 올 시즌 홈런은 8개. 지난해에도 8홈런을 때려냈지만, 아직 시즌이 더 남은 만큼, 이정후는 빅리그 진출 후 처음으로 두 자릿수 홈런도 가능한 상황이 됐다.

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이날 3안타를 때려낸 이정후는 시즌 타율을 0.301에서 0.306으로 끌어올렸다. 이정후의 멀티포 활약 속에 샌프란시스코는 5-1로 이겼다.