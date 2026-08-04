경기북부경찰청, 성범죄 피해자 보호망 대폭 강화

해바라기센터와 협력체계 점검

피해 순간부터 일상회복 동행 한뜻

김동원 경기북부경찰청장이 4일 경기북동부해바라기센터(의정부의료원)를 방문해 근무자들을 격려하고 경찰과 해바라기센터간 협력을 강화하기 위해 논의했다. 경기북부경찰청 제공

경기북부경찰청이 성범죄 피해자에 대한 신속한 보호를 위해 유관기관과의 협업에 나섰다.

김동원 경기북부경찰청장은 4일 경기북동부해바라기센터(의정부의료원)를 방문해 성범죄 피해자를 지원하고 있는 근무자들을 격려하고 경찰과 해바라기센터간 협력체계 운영실태를 점검했다.

이날 진행된 현장 간담회에서는 성범죄 피해자 지원 과정에서의 애로사항과 개선 의견이 오갔고, 실질적인 협력 방안을 논의했다.

김동원 경기북부경찰청장이 4일 경기북동부해바라기센터(의정부의료원)를 방문해 근무자들을 격려하고 경찰과 해바라기센터간 협력을 강화하기 위해 논의했다. 경기북부경찰청 제공

해바라기센터는 성폭력·가정폭력·성매매·아동학대 피해자에게 상담·의료·수사·법률 지원을 원스톱으로 제공하는 기관으로, 경찰과 긴밀한 협력을 통해 피해자에 대한 맞춤형 보호·지원과 2차 피해 예방에 중요한 역할을 수행하고 있다.

경기북부경찰청과 경기북동부해바라기센터는 피해자가 사건의 시작부터 일상 회복까지 원만하게 이뤄질 수 있도록 든든한 동행자가 되어 나가기로 뜻을 모았다.

김동권 경기북부경찰청장은 “범죄 피해자에게 가장 필요한 것은 실효성 있는 보호와 따뜻한 회복 지원”이라며 “경찰과 해바라기센터 간 긴밀한 협력과 노력으로 피해자가 안심하고 일상으로 복귀할 수 있도록 피해자 보호체계를 촘촘하게 구축하겠다”고 말했다.