로브샷·디봇까지 100% 재현... 골프존, 스크린골프 판도 바꿀 역대급 신무기 공개

골프존이 정교한 구질 구현과 초고해상도 코스 그래픽을 갖춘 가맹 전용 시뮬레이터 신제품 ‘투비전NX플러스’를 출시했다.

투비전NX플러스는 골프존의 가맹사업 브랜드 골프존파크 전용 제품이다. 골퍼들의 전략적인 라운드를 돕는 새로운 ‘AI 스핀센서’를 탑재해 정밀하고 고도화된 구질 구현과 한층 리얼해진 코스 그래픽을 갖춘 것이 특징이다.

핵심 기술인 AI 스핀센서는 골프존이 보유한 방대한 샷 데이터와 스핀 측정 기술력에 AI 기술을 결합해 개발했다. 스크린 부스 천장(스윙Top)에 장착된 센서가 볼의 회전을 정밀하게 측정해 실제 필드와 유사한 구질을 구현하며, 다양한 환경에서도 일관된 정확도를 유지한다. 페이드와 드로우는 물론 피치샷, 로브샷, 러닝 어프로치 등 코스 공략에 따른 다양한 샷 구현도 가능하다.

골프존은 자사 스크린골프투어인 GTOUR 소속 프로들을 대상으로 AI 스핀센서 정확도를 분석했다. 그 결과 페이드·드로우 정확도와 스핀량 일관성 등의 항목에서 골퍼가 의도한 대로 구질이 정확하게 구현되는 것으로 나타났다. 코스 리얼리티도 한층 향상됐다. 항공 촬영 기반의 고화질 그래픽으로 코스 언듈레이션과 잔디의 결, 벙커 모래의 세밀한 질감까지 살렸다. 이를 통해 투비전NX플러스에서만 만나볼 수 있는 약 120개의 리얼리티CC를 새롭게 선보였으며, 앞으로도 지속적으로 확대해나갈 계획이다.

벙커샷에서는 생동감 넘치는 모래 연출과 디봇, 피치마크가 더욱 사실적으로 표현돼 몰입감을 강화했다. 그린 위에서는 볼의 런 거리와 방향까지 현실감을 더해 필드와 유사한 정교한 그린 공략을 경험할 수 있다. 그린 스피드 옵션에는 매우 빠름 이상의 3.4m 투어 빠르기 옵션도 새로 추가됐으며, 다양한 구질 연습이 가능한 차별화된 컨셉의 연습장도 함께 마련됐다.

골프존 가맹사업부 이정우 사업부장은 “많은 골퍼들의 니즈를 반영해 더욱 풍성한 라운드 경험을 제공하고, 실제 필드와 같은 현실감 있는 스크린골프 환경을 구현하기 위해 AI 스핀센서를 적용한 투비전NX플러스를 출시했다”며 “앞으로도 차별화된 기술력과 혁신을 바탕으로 글로벌 골프 시뮬레이터 업계를 선도하고 고객 만족도를 높여 나가겠다”라고 밝혔다.