천년의 녹음 지나 해탈에 다다르다 [스페이스도슨트 방승환의 건축진담]

(89) 양평 용문사와 천년 은행나무



속세·성역 가르는 산사 三門

불이문 빈자리 거목이 지켜

환란 때마다 가지 끊고 신음

묵묵히 역사적 흥망 지켜봐



“완전한 세계는 먼 미래 아닌

지금 이 순간” 가르침 전해

때론 형체 없는 영검함이 건축물을 대신하기도 한다. 양평군의 용문사(龍門寺)에는 속(俗)의 세계에서 대웅전으로 이르는 동안 신자들이 거쳐야 할 세 개의 문(三門) 중 마지막 문이 없다. 하지만 100년이 넘는 시간 동안 비어 있던 그 자리에는, 천년을 산 은행나무가 서 있다.



산사(山寺)에서 신자들이 처음으로 통과하는 문은 일주문(一柱門)이다. 단어 그대로 일렬로 세워진 기둥이 지붕을 받치는 구조로 속의 세계와 성(聖)의 세계를 구분한다. 일주문에는 ‘○○山○○寺’라는 현판이 걸려 있다. 현판에 그 절이 있는 산의 이름까지 명시함으로써 사찰의 경내가 산 전체와 연결돼 있다는 점을 강조한다. 양평 용문사 일주문 현판에도 사찰 이름과 함께 ‘용문산(龍門山)’이 병기돼 있다.

양평 용문사의 대웅전과 마주한 천년 은행나무는 산사 삼문(三門) 중 마지막 문의 역할을 대신하며, 완전한 세계(法界)가 먼 훗날이 아니라 지금 이 순간의 일상에 있다는 ‘당하즉시(當下卽是)’의 가르침을 전한다.

‘용문’이라는 단어를 두 번 반복할 만큼 이곳에서 ‘용(龍)’은 중요한 존재다. 심지어 일주문을 받치는 두 기둥에도 용이 세워져 있다. ‘용’은 네 방위 중 해가 떠오르는 동쪽, 계절로는 봄, 생애에서는 유년을 상징한다. 이는 모두 ‘생(生)의 시작’으로, 정치적 격변기에는 ‘새로운 권력의 등장’을 의미하기도 한다. 사람들은 추분 무렵 깊은 연못 밑에서 살던 용이 춘분이 되면 하늘로 올라간다고 여겼다. 그리고 용이 지상계와 천상계를 다니는 통로를 ‘용문’이라 상상하며, 이를 신성한 장소로 생각했다. ‘등용문’이 ‘출세’, ‘입신양명’을 뜻하는 이유다.



용문산의 원래 명칭은 ‘미지산’이었다. ‘미지(彌智)’는 ‘용’의 순우리말인 ‘미르’의 고어 ‘미리’와 닿아 있다. 즉, ‘용문산’은 어떤 이유에서인지 ‘용’과 관련돼 있었다. 여기에 무언가가 드나드는 물리적 장치인 ‘문(門)’을 붙인 이는 누구였을까? ‘한국지명유래집’에 따르면 조선을 개국한 태조 이성계가 ‘용이 드나드는 산’이라는 뜻으로 바꿔 부르게 했다고 한다.



그런데 태조 이성계와 양평 사이에 직접적인 관련은 없다. 오히려 ‘신증동국여지승람’의 “용문사가 미지산에 있다. 산을 ‘용문’이라 일컫는 것은 이 절 때문이다”라는 기록을 보면, 사찰의 이름이 산의 이름에 영향을 미쳤다고 보는 게 더 타당하다. 시기적으로도 ‘용문산’으로 지명을 바꾸라고 하명한 뒤 100년이 지나 발행된 책에 여전히 ‘미지산’이라는 지명을 사용했다는 점을 보면, 이성계와 관련된 일화는 신빙성이 낮아 보인다. 어쩌면 이 터를 새로운 권력과 연관시키고 싶었던 누군가가 만든 이야기일지도 모른다. 궁금증을 안고 일주문을 지나 보자.



일주문에서 두 번째 문인 천왕문까지 이르는 길은 900m로 꽤 길지만 유유하다. 바람 소리를 들으며 천천히 걷다 보면, 적당히 산책하기 좋고 길을 따라 흐르는 계곡에 발 담그며 쉬기도 좋아 사찰 경내에 들어와 있다는 걸 잊어버릴 정도다.



용문사의 두 번째 문인 사천왕문(四天王門)은 동에서 서로 오르던 길이 북쪽으로 급격히 꺾이는 지점에 있다. 일반적으로 천왕문에는 동서남북 네 방향을 지키는 사천왕이 모셔져 있다. 그래서 문 양쪽이 막혀 있는 세 칸 구조다. 사천왕은 사찰로 들어오는 악귀나 삿된 기운을 막아내는 수문장 역할을 한다. 그러다 보니 몇몇 산사에서는 천왕문을 따로 만들지 않고 사찰 주변의 자연 요소가 이를 대신하기도 한다. 대표적으로 순천 선암사에서는 사찰이 있는 조계산 장군봉이 천왕문 역할을 대신한다(연재 43화 참고). 용문사에서도 원래 있었던 사천왕전이 1907년 정미의병 항쟁으로 불탄 뒤 다시 만들지 않고 천년 된 은행나무를 천왕목으로 삼았다.



용문사가 가장 융성했던 시기는 세종의 왕비인 소헌왕후의 원당(願堂)이 되면서부터다. 원당은 죽은 사람의 명복을 빌던 법당이다. 세종이 ‘월인천강지곡’을 지으면서 명복을 빌고 극락왕생을 기원했던 소헌왕후는 문종과 세조의 어머니이자 단종의 친할머니이다. 그런데 그가 세상을 뜨고 1년이 지난 1447년, 소헌왕후는 다른 누구도 아닌 수양대군(훗날 세조)의 꿈에 나타나 용문사에 불상 두 구와 보살상 여덟 구를 안치해달라고 요청했다. 수양대군은 ‘숭유억불(崇儒抑佛)’ 정책을 펼쳤던 조선왕조에서도 ‘효’를 명분으로 용문사를 원당으로 삼았다.



한국전쟁 ‘용문산 전투’로 다시 소실된 용문사는 1980년대 이후 재건됐다. 사천왕문도 새로 지어졌는데, 이로 인해 천년 은행나무가 해왔던 천왕목의 역할은 사라졌다. 하지만 용문사에는 마지막 문인 불이문(不二門)이 여전히 없다. 이제 나무는 그 빈자리를 자연스럽게 대신한다.



불이문이 있어야 할 자리를 바라보며, 불이목(不二木)의 역할을 헤아려본다. ‘둘이 아니다’라는 뜻의 ‘불이’는 세상의 모든 상대적인 개념들이 궁극에는 하나의 진리 안에 통섭된다는 불교의 핵심 진리다. 이분법적 분별심을 없애는 건, 중생이 고통의 원인을 차단하는 길이다. 그리고 그 끝에서 깨달음의 절대 상태, 즉 해탈에 도달한다. 그래서 불이문은 ‘해탈문(解脫門)’으로 불리기도 한다. 그런데 깨달음을 얻는 곳은 불이문이 아니라 이를 통과해 이르는 본당(대웅전)이다. 다만, 불이문은 자신의 형태로 깨달음의 방식을 제시한다.



일반적으로 불이문은 누각으로 지어진다. 신자들은 어두운 누각 아래를 지나 본당이 있는 환한 마당으로 진입하는데, 이는 깨달음에 이르는 돈점이교(頓漸二敎) 중 돈교를 상징한다. 반면, 불당의 형태로 지어지기도 한다. 이때는 건물의 모서리를 돌아 본당의 측면을 보며 서서히 진입하게 되는데, 이는 점교를 상징한다. 핵심은 해탈에 이르는 과정이 불이문과 본당 간의 관계에서 나온다는 것이다.



그런데 이 둘은 상반된 방식이 아니다. 오히려 한 번에 깨달음을 얻었다 할지라도 아직은 부족하기에, 그 부족함을 지속적으로 닦아 나아가야 한다. 이를 ‘돈오점수(頓悟漸修)’라 부른다. 여기서 중요한 건 점수의 과정은 삶의 현장에서 매일매일 일어나야 한다는 점이다.



상상할 수 없는 긴 시간을 살았다는 은행나무를 올려다본다. 그리고 중창된 지 50년이 채 안 된 대웅전을 바라본다. 나무는 의상대사의 지팡이와 마의 태자의 슬픔을 목격했다. 고종 황제의 승하와 해방, 한국전쟁과 같은 역사적인 사건이 일어났을 때는 가지를 끊어내고 소리를 냈다고 한다. 그리고 그 순간을 모두 겪고 지금 내 앞에 있다. 결국, 용문사에서 깨닫는 불교의 가르침은 이미 완전한 세계(法界)는 죽은 뒤에 가는 저 먼 곳이나 아득한 미래가 아니라 우리가 살아가는 바로 지금, 매일의 일상에 온전히 갖추어져 있다는 ‘당하즉시(當下卽是)’다.



방승환 도시건축작가