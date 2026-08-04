근심 내려놓는 ‘해우소’ 국가유산된다

유산청, 선암사 등 3곳 지정 예고

수행생활문화 담겨 역사적 가치

100년 넘게 제자리를 지키며 사찰에서 ‘근심을 푸는’ 공간이 된 뒷간, 해우소(解憂所)가 국가유산이 된다.



국가유산청은 순천 선암사 측간(사진)과 영월 보덕사 해우소, 합천 해인사 국일암 해우소 등 사찰 뒷간 3곳을 국가민속문화유산으로 지정 예고했다고 4일 밝혔다. 해우소가 국가지정문화유산이 되는 것은 처음이다.



해우소는 사찰에서 화장실을 달리 이르는 말로, 승려들이 함께 생활하는 수행 공동체의 규범과 생활문화를 보여주는 공간이다.



이번에 지정 예고된 세 곳은 건립 시기가 비교적 분명하고, 처음 조성된 자리와 형태를 유지한 채 현재까지 실제로 사용되고 있다는 점에서 역사적 가치가 높다.



지붕 종도리 아래 남은 상량 묵서 등에 따르면 영월 보덕사 해우소는 1882년, 해인사 국일암 해우소는 1910년에 각각 건립됐다. 선암사 측간은 일제강점기 사진과 1928년 수리 흔적 등을 볼 때 1920년대 이전에 지어진 것으로 추정된다.



세 해우소는 모두 경사지를 활용해 앞면은 단층, 뒷면은 중층 누각 형태로 조성됐다. 출입문 없이 가슴 높이의 칸막이만 둔 개방형 구조이며, 앉았을 때 눈높이에 맞춘 살창을 설치해 채광과 환기, 조망을 고려했다.



국가유산청 관계자는 “사찰의 신앙 공간뿐 아니라 수행 공동체의 생활문화가 담긴 공간까지 국가유산의 범위를 넓혀 조명한다는 점에서 의미가 있다”고 말했다. 국가유산청은 30일간 각계 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정할 예정이다.