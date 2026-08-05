“부산서 무더위 날려요”… 바다축제 7일 개막

13일까지 다대포해수욕장서 진행

불꽃쇼·웰니스 프로그램 등 풍성

지역 10개 대학 참여 공연 등 첫선

부산 대표 여름축제인 ‘부산바다축제’가 올해 30주년을 맞아 청년과 음악, 낭만을 앞세운 축제로 새롭게 단장해 관람객을 맞는다. 특히 부산지역 10개 대학이 참여하는 대학 연합 축제를 처음 선보이는 등 청년층을 겨냥한 프로그램을 대폭 강화했다.

7일부터 일주일간 부산 사하구 다대포해수욕장 일원에서 ‘제30회 부산바다축제’가 개최된다. 사진은 지난해 열린 바다축제 모습. 부산시 제공

부산시는 7일부터 13일까지 7일간 사하구 다대포해수욕장 일원에서 ‘제30회 부산바다축제’를 개최한다고 4일 밝혔다. 올해 축제는 ‘젊음과 음악, 낭만’을 주제로 다대포의 아름다운 낙조를 배경으로 공연과 체험 프로그램을 대폭 확대한 것이 특징이다. 청년 참여를 확대하는 신규 콘텐츠도 선보인다.

축제의 시작은 7일 오후 8시 열리는 ‘다대 불꽃쇼’가 장식한다. 바지선 3대를 활용해 17분간 펼쳐지는 해상 와이드 불꽃쇼가 다대포의 석양과 어우러져 장관을 연출하고, 이어지는 애프터 공연이 축제 분위기를 한층 달군다.

축제 기간 전국 최대 규모인 2000석의 해변 포장마차 ‘다대포차’가 운영된다. 포차 무대에서는 8∼9일 헤이즈와 폴킴, 웁스, 겟츠, 밴드기린, 톡카펠라 등이 무대에 올라 여름밤을 수놓는다. 백사장에는 야외형 ‘선셋 비치클럽’이 조성된다. DJ 공연과 DIY 아로마테라피·향수 만들기, 미니볼 바레 등 웰니스 프로그램, 헬시푸드존 등을 갖춰 공연과 휴식을 함께 즐길 수 있는 체류형 공간으로 운영된다.

올해 처음 선보이는 ‘청춘해(海)방구역’은 부산대와 동아대, 국립부경대, 경성대 등 부산지역 10개 대학이 참여하는 대학 연합 축제로, 대학생들이 직접 기획한 캠퍼스 포차와 밴드·댄스 동아리 공연, 양홍원과 한요한 등의 초청공연이 펼쳐진다.

시민과 함께하는 공연도 이어진다. 12일 자전거 탄 풍경과 김장훈 밴드 등이 출연하는 ‘다대포 포크락 콘서트’가 열리고, 마지막 날인 13일에는 ‘열린바다 열린음악회’가 축제의 대미를 장식한다. 시민 판매자가 참여하는 ‘다대 비치마켓’과 업사이클링 체험 등 다양한 부대행사도 상시 운영된다.