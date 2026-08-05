서대구역 고속열차, 9월부터 증편

평일 2회·주말 3회 추가 정차

경제 활성화·역세권 개발 탄력

서대구역 고속열차(KTX·SRT) 증편이 다음달 본격 시행된다. 대구 서남부 지역의 철도 교통 접근성이 크게 향상되면서 지역 경제 활성화와 역세권 개발도 한층 탄력을 받을 전망이다.



4일 대구시에 따르면 추경호 시장이 민선 9기 핵심 공약으로 추진해 온 ‘서대구역 고속열차 증편’이 최종 확정되면서 9월부터 평일 2회, 주말 3회 추가 정차가 이뤄진다. 이번 증편에 따라 서대구역의 고속열차 운행 횟수는 평일 총 38회(KTX 28회, SRT 10회), 주말 총 41회(KTX 30회, SRT 11회)로 확대된다.



이로써 서대구역은 대구 서남부권 철도교통의 핵심 거점으로 한 단계 더 도약할 수 있는 발판을 마련하게 됐다. 2022년 개통한 서대구역은 평일 36회(KTX 26회, SRT 10회), 주말 38회(KTX 28회, SRT 10회) 고속열차가 정차해 왔다. 하지만 동대구역에 비해 운행 편수가 상대적으로 적어 대구 서남부권 주민들과 인근 산업단지 입주 기업들로부터 지속적인 증편 요구가 제기되어 왔다. 시는 시민들의 현장 목소리를 수렴해 이를 공약 사항에 반영했다. 이후 국토교통부, 한국철도공사(코레일), 에스알(SR) 등 관계기관과 협의와 설득 과정을 거친 끝에 이번 정차 확대를 이끌어내는 성과를 거뒀다.



추 시장은 “서대구역 고속열차 증편은 시민과의 약속을 지킨 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 서대구역 고속열차 추가 정차 확대는 물론 대구산업선과 달빛철도, 대구·경북 광역철도 등을 차질 없이 추진해 시민이 체감하는 철도서비스를 지속적으로 넓혀나가겠다”고 말했다.