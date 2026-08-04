야구 보며 맥주 한 잔…대구 칠성야시장, 여름밤 달군다

7일부터 이틀 동안 ‘야맥페스티벌’ 개최

밴드 공연·맥주 소믈리에 체험 등 다채

대구의 대표적인 야간 관광 명소인 북구 칠성야시장에서 시원한 맥주와 함께 프로야구 경기 응원, 다채로운 공연을 즐길 수 있는 여름 축제가 열린다.

4일 대구시에 따르면 시는 7~8일 양일간 칠성야시장 일원에서 ‘2026 칠성야시장 야맥페스티벌’을 개최한다.

‘2026 칠성야시장 야맥페스티벌’ 홍보 포스터. 대구시 제공

올해 축제는 무더위에 지친 시민과 관광객들에게 청량감을 선사할 다채로운 프로그램으로 꾸며진다. 특히 시는 야시장에 대형 전광판을 특별 설치해 삼성 라이온즈와 두산 베어스의 프로야구 경기를 생중계할 예정이다. 방문객들은 야시장의 먹거리와 함께 대형 화면으로 박진감 넘치는 야구 경기를 관람하며 뜨거운 응원전을 펼칠 수 있다.

현장의 열기를 더할 공연도 풍성하다. 전자바이올린과 브라스 밴드가 협연하는 '칠성 비트 클럽(BEAT CLUB)' 공연을 비롯해 여름밤의 정취를 더해줄 다양한 감성 음악 공연들이 무대를 채운다. 시민들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험 행사도 풍성하게 마련된다. 맥주 빨리 마시기, 맥주 소믈리에 체험, 수박 빨리 먹기 대회 등을 진행해 축제 분위기를 한층 고조시킬 전망이다.

가족 단위 방문객을 위한 맞춤형 콘텐츠도 눈길을 끈다. 달등 만들기, 형광 탈 만들기, 칠성 바람종 만들기 등 아이들과 함께 참여할 수 있는 다채로운 체험 부스를 운영하며, 야시장 특유의 다양한 먹거리도 풍성하게 준비된다.

추경호 대구시장은 "칠성야시장 야맥페스티벌은 무더위에 지친 시민들에게 시원한 여름밤을 선사하는 대구의 대표 축제"라며 "많은 시민과 관광객들이 야시장을 방문해 함께 야구팀을 응원하고 축제를 즐기며 행복한 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.