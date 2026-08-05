“국가적 난제 쌓이는데 ‘한국경제’ 연구 내리막”

경제학자들 연구 비중 점점 줄어

“교원 평가·임용에 별도 기준 필요”

저출생·고령화·지역소멸 등 국가적 난제가 산적한 가운데 국내 경제학자들의 연구 주제에서 한국 경제가 차지하는 비중이 점점 줄어든 것으로 나타났다.



대한상공회의소 경제연구원이 4일 발표한 ‘세계적 연구와 국가적 난제의 균형: 연구 생태계혁신을 위한 인센티브 구조 개편 방안’ 보고서에 따르면 1987∼2025년 국내 상위 경제학자 112명이 유명 학술지에 게재해 세계 최대 경제학 문헌 데이터베이스인 RePEc(Research Papers in Economics)에 등록된 논문은 6149편으로, 이 중 한국 경제를 직접 다룬 논문 비중은 13.1%에 그쳤다. 반면 중립적 연구는 66.5%, 해외경제 분석은 20.4%로 더 높았다. 한국 경제 연구 비중은 2010년대 평균 15.7%였으나 2024년 8.1%, 2025년에는 8.4%를 기록하며 1999년(6.9%) 이후 최저 수준까지 떨어졌다.



특히 젊은 연구자들의 국내 연구 기피 현상이 두드러졌다. 1950년대생 경제학자의 한국 경제 연구 비중은 17.1%, 1960년대생은 13.2%, 1970년대생은 15.5%였지만 1980년대생은 5.1%에 그쳤다. 연구 경력 초기에 해외 학술지 게재에 유리한 이론 연구나 해외 자료를 활용한 연구에 집중하기 때문으로 풀이된다.



보고서는 국내 연구가 외면받는 주요 원인으로 해외 저널 중심의 교원 평가제도를 꼽았다. 국내 데이터 부족과 단절도 걸림돌로 지목됐다.



대한상의는 한국 경제 연구를 활성화하기 위해 교원 평가와 임용 기준에 국내 실증·정책 연구를 인정하는 별도 평가 축을 마련해야 한다고 제안했다. 국가적 난제에 실질적인 해법을 제시한 연구자를 포상하는 ‘국가 난제 해결상’ 신설과 공공·민간 데이터를 결합해 분석할 수 있는 원스톱 연구 플랫폼 구축도 주문했다.