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한국은행 “올 3월 환율 급등 원인 33%는 NDF 탓”

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송은아 선임기자 sea@segye.com
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특정시기 환율 상승 압력 경로 확인
24시간 거래·국제결제망 등으로 완화

신현송 한국은행 총재가 ‘꼬리가 몸통을 흔드는 현상’의 주범으로 지목한 역외차액결제선물환(NDF) 거래가 실제로 올해 3월 원·달러 환율 상승분의 약 3분의 1을 차지한 것으로 분석됐다.

사진=게티이미지뱅크 제공
사진=게티이미지뱅크 제공

한은은 4일 ‘NDF, 원/달러 환율에 얼마나 영향을 미칠까?’라는 제목의 블로그 글에서 올해 3월 역외 NDF 순매입에 따른 원·달러 환율 상승분이 약 26원이라고 추정했다. 이는 같은 달 환율 상승폭(79원)의 약 33%에 해당한다.

NDF는 일정 시점에 외환을 일정 환율로 매매할 것을 약속한 선물환의 일종으로, 계약 환율과 만기 때 현물 환율 간 차액만 거래한다.

원화를 석 달 후 1달러당 1400원에 사기로 계약했는데 만기일에 원화가 1450원이라면 차액인 50원을 받는 식이다. 실물 원화나 달러 현금 없이 역외에서 24시간 거래가 가능해 외국인 투자자들이 환 헤지 목적으로 활용하나 투기 목적 거래도 섞여 있다.

한은이 NDF 거래의 환율 영향을 살피려 벡터자기회귀(VAR) 분석을 한 결과 올해 5월 NDF 순매입이 환율을 약 7원 높여 같은 달 환율 상승분(27원)의 약 26%를 차지했다.

2024년 이후 전체 기간을 분석해보니 NDF 순매입이 환율 상승에 월평균 약 2원(1억달러 순매입 시 약 0.1원 상승) 기여한 것으로 추정됐다.

한은은 “이러한 분석 결과는 NDF 거래가 특정 시기에 환율 상승 압력을 키우는 하나의 경로가 될 수 있음을 보여준다”고 설명했다. 올해 상반기 외국인의 NDF 순매입 규모는 총 539억달러로 반기 기준 역대 최고를 기록했다.

앞서 신 총재는 올해 3월 환율 변동성이 컸던 배경으로 NDF 거래를 꼽으면서 “장부 외 파생상품을 통한 거래가 많아 꼬리가 몸통을 흔드는 현상이 나타난 것 같다”고 진단했다.

한은은 지난달 시작한 국내 외환시장 24시간 거래와 더불어 추후 원화국제결제망 도입 등을 통해 해외 투자자들의 NDF 거래 수요가 국내 외환시장으로 흡수되면 NDF의 영향이 줄어들 것으로 기대했다.

송은아 기자

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