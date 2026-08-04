‘美 패싱’ 이란, 오만과 중간항로 빅딜 초읽기

합의 땐 호르무즈 통제력 행사 수순

NYT “양국, 통행료 양분도 논의”

트럼프 “참수 전 마지막 기회” 압박

도널드 트럼프 대통령이 “미국과 이란이 호르무즈해협 개방을 놓고 대화 중”이라고 재차 주장하는 가운데, 정작 이란은 해협을 공유하는 오만과 일대일 협상의 합의에 근접한 것으로 알려졌다.



미국의 바람과 달리 해협 내 단일 항로 설정을 통해 이란의 통제권을 사실상 추인하는 내용이 될 것으로 전망되고 있다.

오만 카사브 앞바다 호르무즈 해협에 정박한 선박들. AFP연합뉴스

3일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT) 등이 이란 관계자들의 말을 인용해 보도한 바에 따르면 이란과 오만은 호르무즈해협에 단일한 ‘중간항로(intermediate route)’를 두는 방안을 논의 중이다. 해협 내에 선박이 운항할 수 있는 여러 항로 대신 한 개의 왕복 항로를 설정하는 내용이 핵심으로, 페르시아만으로 들어가는 선박은 이란에 가까운 쪽으로, 아라비아해로 나오는 선박은 오만에 가까운 쪽으로 이동하도록 하자는 것이다. 빈 유조선은 오만 연안을 통과하도록 한다.



두 국가 간 합의는 상당히 근접한 것으로 보인다. 에스마일 바가이 외무부 대변인은 이날 브리핑에서 “오만과 여러 항로가 표시된 해도를 교환했다”며 “오만 측 남쪽 항로와 이란 측 북쪽 항로를 하나의 중간항로로 바꾸는 방안에 초점이 맞춰져 있다”고 밝혔다. NYT는 양국이 통항 선박에 환경 관리·경비 등 명목으로 부과한 수수료 수익을 양분하는 방안도 논의하고 있다고 덧붙였다.



이란과 오만이 단일 항로 설정에 합의할 경우 사실상 호르무즈해협을 통항하는 모든 선박이 이란의 통제 아래 놓이게 된다. 오만이 이란의 해협 통제권을 사실상 인정하는 셈이다. ‘서비스 이용료’라는 이름이지만 사실상의 통행료도 발생하게 된다.



NYT는 이란과 오만의 합의가 발표될 경우 개방된 국제수역이던 이 해협에 대해 미국과 국제사회가 이란의 통제권을 인정하는 비싼 대가를 치러야 할 수 있다고 지적했다.



이는 트럼프 대통령이 받아들이기 어려운 결론이다. 트럼프 대통령은 이날도 백악관에서 취재진 문답 중 중동 국가의 요청으로 이란 공습을 취소했다고 언급하면서 “이란과 현재 대화 중”이라며 “이번이 참수 전 마지막 기회”라고 밝혔다. 그는 이란이 호르무즈해협을 통과하는 상선에 통행료를 부과하도록 놔두지 않겠다고도 경고했다.