철거현장 먼지, 살수드론이 잡는다

현대건설, 무인로봇 도입 확대

작업자 접근 최소화 안전관리

현대건설이 건설현장의 안전과 환경 관리를 위해 무인로봇 도입을 확대한다.



현대건설은 4일 경기 과천시 부림동에 위치한 과천주공 8·9단지 재건축 정비사업 현장에서 살수드론을 이용해 비산먼지를 줄이는 작업을 시험했다고 밝혔다. 철거공사 현장에서 살수드론이 안정적으로 비행하는지, 물을 제대로 뿌릴 수 있는지, 공사 과정에서 실제로 활용할 수 있는지 등을 점검했다.



철거공사 현장은 비산먼지 저감과 작업자 안전 확보가 동시에 요구되는 환경이다. 특히 고층부나 붕괴 위험이 있는 구간은 사람이 직접 접근하기 어려워 안전사고 위험이 크고, 물을 충분히 뿌리기 어려워 비산먼지를 줄이는 데도 한계가 있다.



현대건설은 이날 먼지가 발생하는 구간에 살수드론을 띄워 바람이 불지 않을 때 최대 반경 12∼15m까지 분당 50ℓ의 물을 뿌렸다. 현대건설 관계자는 “이번에 살수드론의 철거 현장 적용 가능성을 확인했다”며 “건설 현장에 다양한 스마트 건설기술을 도입해 보다 안전하고 지속 가능한 건설 환경을 조성할 것”이라고 말했다.