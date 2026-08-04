“부동산 100억대 양도소득, 세금은 수억… 근로소득은 10억 넘으면 거의 절반 세금”

李, 정부 세제개편안 당위성 강조

“조세 정상화 안 되면 형평성 문제”

조정지역 중과 한시적 완화 관련

“다주택자에 퇴로 보장 목적” 설명



귀국 직후 7시간여 부동산 회의서

태릉CC 등 신규택지 조성 논의도

이재명 대통령은 4일 “부동산은 양도소득이 100억원대가 돼도 세금은 몇억밖에 안 된다. 노동자들의 근로소득세와 너무 형평이 안 맞는다”며 정부 세제개편안의 당위성을 강조했다. 부동산 세제 강화에 따른 정치적 부담을 감수하더라도 근로소득과 자산소득 간 과세 불균형을 바로잡겠다는 뜻을 분명히 한 것이다. 이번 개편을 집값 안정만을 겨냥한 ‘징벌적 과세’가 아니라 조세체계를 정상화하는 과정으로 규정하면서, 세제와 공급을 함께 추진하는 부동산 정책 방향도 제시했다. 이 대통령은 “세금을 얘기하면 정부 입장에서도 어렵다. 인기 있는 일도 아니다”면서도 “조세제도가 정상화되지 않으면 형평성 문제가 생긴다”고 했다.

정부가 32억원이 넘는 고가 주택과 비거주 1주택자, 다주택자의 종합부동산세(종부세)를 2027년부터 단계적으로 인상하는 내용을 담은 '2026 세제개편안'을 발표한 가운데 4일 서울 강남구의 한 부동산에 매물 정보가 붙어 있다. 뉴시스

◆李 “근로소득세율 49.5%” 형평성 강조



이 대통령은 지난주 미국·남미 순방 일정으로 2주 만인 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “(부동산을) 투자용으로 사서 수십억원을 버는데 세금을 거의 안 낸다면 노동자의 근로소득과 너무 형평이 안 맞는다. 주거 보호의 취지에도 안 맞는다”면서 이같이 말했다.



회의 도중 근로소득세 최고세율이 적용되는 소득 구간을 직접 묻기도 했다. 이 대통령은 “근로소득세 세율 49.5%가 (연소득) 얼마부터냐”고 물었고, 김용범 청와대 정책실장은 “10억원 초과 구간이 45%다. 거기에 가산이 붙어서 49.5%까지 된다”고 답했다. 이에 이 대통령은 “10억원을 초과하는 근로소득에 대해서는 거의 절반을 세금으로 내는데, 부동산 소득에 대해서는 수십억원이 돼도 지금 거의 안 내는 것으로 돼 있다”고 지적했다.



또 현재의 양도소득세 체계에 대해 “(부동산) 투자, 투기를 보호한 것”이라며 “그런 건 조정을 하긴 해야 한다는 게 많은 분의 의견”이라고 했다. 정부가 전날 발표한 세제개편안에서 초고가 주택과 다주택자의 양도소득세 부담을 강화한 배경을 설명하며 국민의 이해를 구한 것으로 풀이된다.



다주택자의 조정대상지역 양도소득세 중과를 한시적으로 완화한 데 대해서는 “‘왜 또 다주택자에게 사실상 중과 유예를 연장하느냐’, ‘정책 일관성이 없다’는 지적이 있던데, 그것은 사실이 아니다”라고 선을 그었다. 중과세를 곧바로 전면 적용하는 대신 세율을 단계적으로 높여 다주택자에게 주택을 처분할 ‘퇴로’를 열어준 조치라는 설명이다. 이 대통령은 국무회의가 끝난 뒤 엑스(X)에도 “이번에 새로 시행하려는 다주택자 퇴로 보장을 위한 중과세 완화는 종전에 시행되던 중과세 배제와는 다르다”고 적었다.

이재명 대통령이 4일 청와대에서 국무회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

◆“결정은 신중하게, 결정하면 단호히”



이 대통령은 세제 개편을 두고 ‘결정은 신중하게, 결정하면 단호하게’라는 원칙도 제시했다. 이 대통령은 국무회의에서 “조세 정책은 우리가 입법예고를 해놨고 국민 의견을 수렴하는 과정인데, 그 사이에 지적되는 문제들 또는 더 좋은 제안 등이 있으면 결정 전이기 때문에 수렴해서 변경은 얼마든지 할 수 있지만, 일단 결정하고 나면 정말로 심각한 문제가 있지 않은 한 이랬다저랬다 하면 안 된다”고 당부했다.



세제개편안에 대한 의견수렴과 함께 이 대통령은 주택 공급 확대에도 속도를 내고 있다. 이 대통령은 전날 미국·남미 순방을 마치고 돌아오자마자 청와대에서 ‘부동산 및 주식시장 점검회의’를 주재하고 “최대한 신속하게 많은 주택이 공급될 수 있도록 가능한 공급 물량을 최대한 확보하는 한편, 가용한 행정조치와 금융·재정·규제완화 등 신속한 공급의 실현을 위한 방법을 찾으라”고 지시했다.



오후 3시 한성숙 국무총리와 관계부처 장관 및 실무자, 청와대 참모진이 참여한 가운데 시작된 회의는 7시간30분 뒤인 오후 10시30분에야 끝났다. 회의에서는 태릉CC와 과천경마장 부지 등 1·29 수도권 주택 공급 대책에 포함된 신규 택지 조성이 속도를 내지 못하는 이유 등도 논의된 것으로 알려졌다.

4일 서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 바라본 아파트 모습. 뉴시스

◆수도권 與 의원들은 ‘뒤숭숭’



정부의 세제개편안을 두고 여당인 더불어민주당은 ‘조세 정상화’라며 옹호하고 나섰다. 다만 ‘부동산 민심’에 예민한 수도권 의원들은 뒤숭숭한 분위기다. 서울을 지역구로 둔 한 의원은 “세제개편안을 일단 통과시키고 시행 시점을 고려하면 내후년부터 부과하게 될 것으로 예상한다”며 “지역구에 따라 입장은 다를 것”이라고 말했다.



또 다른 의원은 “서울시의회 의원들과 함께 다양한 서울시 정책을 토론하고 있다”며 “세제개편안이 전날 발표돼 이 제도가 얼마나 수용성이 있을지 논의해 봐야 하고 꾸준히 현안을 얘기할 것”이라고 밝혔다. 민주당 서울지역 의원들은 6일 모여 부동산 세제개편안에 대해 논의할 예정이다.



이번 세제개편안을 ‘징벌적 증세’로 규정하고 공세를 이어가는 국민의힘은 특히 부동산 보유·거래세 인상 방침을 놓고 이 대통령이 대선 후보 시절 공약을 어겼다고 맹비난했다. 정점식 원내대표는 페이스북에 올린 글에서 “이 대통령은 세금으로 집값 잡는 일을 하지 않겠다고 해놓고 세금폭탄을 선택했다”며 “대선 당시 국민을 거짓말로 속인 것”이라고 비판했다.