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덴마크 왕위 계승 서열 2위 이사벨라 공주 입대

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임성균 기자 imsung@segye.com
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‘남녀 11개월 징병제’ 시행에 자원

덴마크의 왕위 계승 서열 2위인 이사벨라(19·사진) 공주가 자원입대했다.

 

3일(현지시간) 로이터통신과 덴마크군에 따르면 이날 프레데리크 10세 국왕과 메리 왕비의 둘째 자녀인 이사벨라 공주가 남녀 신병 약 1600명과 함께 11개월간의 군 복무를 시작했다. 이는 남녀 모두를 징병 대상으로 삼고 기본 복무 기간을 기존 4개월에서 11개월로 늘린 새 징병제 본격 시행에 따른 것이다.

 

이사벨라 공주는 여성 징병법이 발효되기 전 이미 만 18세가 돼 여성 징병 의무가 적용되지 않았지만, 일정 기간을 군에서 복무하는 왕실의 전례를 따라 스스로 입대를 선택했다.

 

나머지 병사들도 모두 자원입대를 선택했다. 덴마크군은 올해 복무를 시작한 징집병 중 약 20%가 여성이라고 밝혔다.

 

덴마크의 징병제는 만 18세가 된 청년들이 신체검사와 복무 적합성 평가를 받고, 지원자가 정원을 채우지 못하면 추첨을 통해 복무 대상자를 정하는 방식이다. 남성에게만 적용됐던 의무 절차는 지난해 7월부터 여성에게도 똑같이 적용됐다. 다만 최근 수년간 징집병의 99% 이상이 자원자로 충원돼 실제 추첨으로 입대한 사례는 드물었다.

 

덴마크는 이달 중순 이후 징집병 100여명을 그린란드에 처음으로 파견할 계획이다. 이들은 한 달간 현지에서 훈련하며 직업 군인들이 담당하던 일부 작전 임무를 수행한다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드의 병합 의지를 거듭 밝힌 상황에서 이뤄지는 첫 징집병 파견에는 상당한 정치적 무게가 실렸다고 로이터는 평가했다.

임성균 기자

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