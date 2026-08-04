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“잘 정착해 성공하시라”…탈북민에 최신 휴대전화 쥐여준 양한종씨

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조채원 기자 chaelog@segye.com
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통일부 북한이탈주민정착지원사무소(하나원) 교육을 수료한 탈북민들은 이달부터 최신 휴대전화를 무료로 지급받는다. 이산가족 독지가 양한종 씨의 기부 덕이다. 

 

하나원은 4일 “고액 기부자인 양 씨와 함께 수료생 대상 휴대전화 증정식을 진행했다”고 밝혔다. 구입 비용은 양 씨 기부금 중 일부로 충당한다.

4일 통일부 북한이탈주민정착지원사무소(하나원) 수료식에서 교육생들에게 직접 최신 휴대전화를 증정하는 양한종 씨(왼쪽). 통일부 제공
4일 통일부 북한이탈주민정착지원사무소(하나원) 수료식에서 교육생들에게 직접 최신 휴대전화를 증정하는 양한종 씨(왼쪽). 통일부 제공

해방 직후 북으로 건너간 아버지와 큰형을 둔 양씨는 평소 불우이웃돕기 성금 모금 등 사회 공헌 활동에 많은 관심을 기울여 왔다. 2024년에는 사랑의 열매를 통해 10억 원을 기부해 탈북민 정착지원 사업에 사용하도록 했다. 2025년에는 이 중 5억 원을 하나원 모든 수료생들에게 각 70만 원씩 지급하도록 한 바 있다.

 

양씨는 탈북민들이 정착 초기에 휴대전화를 가장 필요로 한다는 상황을 전해 들었다. 또 탈북민들이 고가의 휴대전화를 구입하는 데 어려움을 겪는다는 사실도 알게 됐다. 하나원은 “양씨는 본인 기부금 중 일부가 휴대전화 구입에 사용돼 이들에게 힘을 보태주었으면 좋겠다는 의사를 밝혀왔다”며 “기부자의 뜻을 존중해 제조사 및 통신업체와 협의한 결과”라고 설명했다.

 

통일부는 양씨의 뜻을 살려 수료생 전원에게 최신 휴대전화를 지급하기로 하고, ‘양한종폰’으로 부르기로 했다. 삼성전자는 최신 휴대전화를 50만 원 한도에서 제공하고, KT는 최저 요금제로 개통을 지원한다.

 

양씨는 이날 수료식에서 교육생들에게 직접 휴대전화를 증정하며 “대한민국에서 꼭 잘 정착하고 성공하시라”고 격려했다.  

조채원 기자

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