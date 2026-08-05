인천공항公, 타슈켄트 신공항 사업 수주

6.9조 규모… 건설·운영 맡아

인천국제공항공사가 우즈베키스탄의 타슈켄트 신공항 개발사업에 참여한다.

인천국제공항공사는 총 사업비 약 6조9000억원이 투입되는 대규모 공항개발 프로젝트인 ‘타슈켄트 신공항 개발 및 운영사업’을 수주했다고 4일 밝혔다. 2031년 개항 예정인 타슈켄트 신공항 사업은 인천공항공사가 건설부터 운영까지 전담하며 단일 해외사업으로는 역대 최대 규모다.

타슈켄트 신공항은 기존 타슈켄트 공항 남쪽 약 35㎞ 지점인 타슈켄트주 우르타치르치크 및 키이치르치크 구역에 건설된다.

이 신공항 개발사업은 사우디아라비아 국적의 인프라 투자기업인 비전 인베스트사가 우즈베키스탄 정부에 제안해 추진되는 신공항 개발 프로젝트이다. 민간투자(BTO) 방식의 민관투자개발사업(PPP)으로 진행된다. 인천공항공사가 참여하는 글로벌 민간 컨소시엄이 2027년부터 건설 4년, 운영 31년 등 35년 동안 신공항 건설 및 운영을 맡는다.

인천공항공사는 공항운영사 자격으로 참여하며 지분율은 7.5%이다. 정책자금을 지원하는 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)의 지분율 7.5%를 합칠 경우 한국기업의 지분율은 15%를 차지한다.

인천공항공사는 여객터미널 및 주차장 등 신공항 건설단계 부터 참여하며 신공항 개항 이후에는 해당 시설의 관리 및 유지보수, 기술지원 등 공항운영 전반을 전담한다.