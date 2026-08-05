도망치는 상인 뒤쫓아 쾅…자폭드론 영상에 우크라 격분

피해자 목숨 건졌지만 부상…젤렌스키 "러의 드론 사파리" 비난

러시아군이 조종한 것으로 추정되는 드론이 우크라이나 시장 상인을 공격하는 영상이 소셜미디어에 퍼지면서 비난이 커지고 있다.



4일(현지시간) AFP 통신 등 외신에 따르면 이날 우크라이나 소셜미디어에는 남부 헤르손 지역에서 드론이 우크라이나 상인을 공격하는 영상이 퍼졌다.

드론에 쫓기는 우크라이나 시장 상인. 우크라이나 현지 언론 MOST 소셜미디어 캡처

이 영상에는 52세 시장 상인이 드론에 쫓기는 영상이 담겼다. 남성은 주차된 차량 주위를 빙빙 돌며 드론과 대치했다. 남성이 차량 뒤로 계속 몸을 숨기면서 시야에서 벗어나자 드론은 차량 주위를 빙빙 돌며 남성을 쫓았다.



공격 시점을 찾지 못한 드론은 굉음을 내며 속도를 높이더니 순간 차량 뒤에 몸을 숨긴 남성을 향해 돌진해 자폭했다. 이 상인은 목숨은 건졌지만 파편상, 뇌진탕 등 부상을 입은 것으로 전해졌다.



헤르손 지역은 전쟁 초기 러시아가 점령했지만 이후 우크라이나가 다시 탈환한 최전선 지역이다. 현재 러시아군은 도시를 가로지르는 드니프로강 건너편으로 후퇴해 드론 등으로 공격을 계속하고 있다.



이들은 드론으로 수류탄·대인지뢰를 투하하거나 민간 표적에 드론을 돌진시켜 폭파하는 수법으로 피해를 입히는 것으로 전해졌다. 긴급 구호에 투입된 앰뷸런스뿐만 아니라 자전거를 타는 어린이, 시장에 모인 노인들이 타깃이 되는 경우도 있다고 한다.



우크라이나 측은 이번 영상이 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했다. 러시아 측은 전쟁 발발 이후 민간인을 의도적으로 공격하지 않았다고 주장한다.



안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 이날 소셜미디어에 "헤르손에서 벌어진 이 야만적인 전쟁 범죄는 국제사회의 정의로운 처벌을 받아야 한다"고 썼다.



볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 소셜미디어에 영상을 공유하고 "헤르손에서는 매일 평범한 시민들이 러시아의 드론 '사파리'에 노출되고 있다"며 "인간의 생명을 겨냥한 공격은 멈춰야 한다"고 강조했다.

<연합>