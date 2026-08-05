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카리나, 마르기만 한 건 아니야…'고무줄 몸무게' 극한의 체중 감량법

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그룹 에스파(aespa) 카리나는 등을 시원하게 드러낸 흰색 원피스를 착용하고 늘씬한 몸매를 뽐내는 일상을 공유하며 팬들과 소통했다.

 

지난 3일 카리나는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 비를 나타내는 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 카리나는 페스티벌 현장에서 여유롭게 축제를 즐기는 모습이다.

 

사진=카리나 공식 인스타그램 캡처
사진=카리나 공식 인스타그램 캡처

특히 카리나는 흰색 원피스를 소화하며 가녀린 어깨 라인과 잘록한 허리, 균형 잡힌 실루엣을 드러냈다.

 

또한 카리나는 무대 위 카리스마 넘치는 모습과 달리, 자연스럽게 축제를 즐기는 모습을 선보이며 청순하면서도 세련된 분위기가 물씬 풍겼다.

 

사진을 본 팬들은 "역시 카리나 비율은 넘사벽", "마른 게 아니라 라인이 완벽하다", "화이트 원피스가 너무 잘 어울린다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

 

실제로 카리나는 꾸준히 운동하는 모습을 공개하며 자기관리를 이어왔다. 특히 지난달 12일 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'에는 급하게 쪘던 살을 단기간에 뺄 수 있었던 자신만의 비결을 공개했다.

 

이날 카리나는 "나는 엄청 고무줄이라서 하루에 4㎏도 쪄보고 4㎏를 빼본 적이 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

 

연습생 시절 닥치는 대로 먹고 몸무게를 재어 보니 하루 만에 4㎏가 쪄 있었다는 카리나는 다음 날 몸무게를 제출해야 하는 상황을 극복하기 위해 극한의 체중 감량법을 동원했다고 털어놓았다.

 

카리나는 연습실에 히터를 틀어놓고 레깅스, 땀복, 후드집업에 패딩까지 겹겹이 껴입은 채 멤버들과 함께 달렸다고 전했다. 또한 카리나는 집에 가서 반신욕을 한 시간 정도 하면 수분이 다 빠지면서 거짓말처럼 4㎏가 빠졌다고 설명했다.

 

다만 카리나는 "지금은 나이 들어서 그렇게 먹지도 못하고 운동도 못 하겠다. 내가 나이가 들었구나 느낀다"며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

<뉴시스>

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