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“스타벅스 가야지” 선창한 배재고 야구부 2명 중징계

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김동환 기자 kimcharr@segye.com
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따라 외친 10여명에게는 경징계

광주제일고와의 경기 도중 ‘스타벅스 가야지’ 구호 등을 외친 서울 배재고 야구부 학생 2명이 교내 중징계를 받았다.

 

서울 강동구 배재고등학교. 뉴시스
서울 강동구 배재고등학교. 뉴시스

 

5일 교육계에 따르면 배재고는 최근 학생생활위원회를 열어 문제가 된 구호를 선창한 학생 2명에게 교내 중징계를 내렸다. 구호를 따라 외친 학생 10명에게는 경징계가 내려진 것으로 전해졌다.

 

사건이 불거진 후 학교는 수석코치를 포함한 야구부 코치 4명에게 직무정지 조치를 했다. 현재는 수석코치만 직무정지 상태다. 학생 개개인 특정 우려가 있어 구체적인 징계 결과까지는 확인해주기 어렵다는 게 서울시교육청의 입장이다.

 

앞서 배재고 야구부 일부 선수들은 지난 6월29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와 경기에서 상대 팀 더그아웃을 향해 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳐 파문을 일으켰다.

 

대한야구소프트볼협회 공정위는 지난달 1일 배재고 야구부에 6개월 출전 정지와 함께 청룡기 잔여 경기 몰수패 징계를 의결했다.

 

배재고는 같은 달 8일 대한야구소프트볼협회의 상급 기관인 대한체육회 공정위에 재심의를 신청했고, 별도로 법원에 6개월 출전정지 징계에 대한 효력 정지 가처분 신청서도 냈었다.

 

대한체육회 공정위는 △배재고 선수들이 광주제일고를 찾아가 사과한 점 △피해 당사자들이 용서한 뒤 선처를 호소한 점 △학생선수들이 배움의 과정에 있다는 점 등을 참작해 출전 정지 기간을 6개월에서 1개월로 감경했다.

 

이에 배재고는 오는 7일 개막하는 제54회 봉황대기 전국고교야구대회에 출전할 수 있게 됐다.

김동환 기자

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