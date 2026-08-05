미 재무, 엔화 개입 설명하며 “한국 원화 변동성 과도”

스콧 베선트 미국 재무장관이 4일(현지시간) 엔화 가치를 끌어올리기 위해 미·일 양국이 외환시장 공동 개입에 나선 배경을 언론에 설명하는 과정에서 한국 원화의 급격한 변동성을 언급해 주목된다. 원화 역시 엔화처럼 달러화 대비 지속적인 약세를 보인 바 있다.

베선트 장관은 이날 미 CNBC 방송 인터뷰에서 “엔화가 상당히 약세를 보인다면 다른 통화들도 그 뒤를 따라갈 것”이라며 “우리는 한국 원화의 과도한 변동성을 목격해왔다”고 말했다.

스콧 베선트 미국 재무장관. 로이터연합뉴스

최근 몇 년 새 원화는 엔화와 동조화돼 달러화 대비 약세 흐름을 이어가면서도 변동 폭은 엔화보다 컸다. 달러화에 견준 원화 환율은 연말 기준으로 2023년 달러당 1288.0원에서 2024년 1472.5원으로 급등한 바 있다. 2024년 한 해 달러화 대비 원화 절하 폭은 12.5%(전년 말 대비 변동률 기준)로 달러화 대비 엔화 절하 폭(10.6%)보다 컸다.

원화의 변동성은 최근 들어 더욱 커진 모습을 보이고 있다. 올해 5월 엔화가 달러화 대비 2% 절하되는 동안 원화는 4.6% 절하돼 절하 폭이 더 컸다. 올해 6월 들어서도 엔화가 달러화 대비 3.8% 절상되는 동안 원화는 1500원대 중반까지 오르며 무려 7.1%나 절하된 바 있다.

베선트 장관의 이날 원화 변동성 언급은 결국 원화 역시 지나친 약세와 급격한 변화에서 벗어나 안정적인 흐름을 되찾을 필요가 있다는 데 미 행정부도 같은 입장을 공유하고 있음을 간접적으로 시사한 것으로 풀이된다. 미·일 양국이 환율 공동개입에 나선 가운데 한국 외환당국이 원화의 과도한 약세를 막기 위해 좀 더 적극적인 시장 안정화 조치에 나설 수 있는 여지를 마련해 줄 가능성이 제기되는 대목이다.

특히 미국이 한국의 신속한 대미 투자를 압박하는 가운데 급격한 원화 약세가 한국의 대미 투자를 어렵게 한다는 점 역시 도널드 트럼프 행정부가 엔화와 함께 원화 가치의 회복을 도모할 수 있는 유인으로 분석된 바 있다. 그동안 한국 정부는 과도한 원화 약세가 지난해 체결한 한·미 무역협정에 따른 3500억 달러(약 500조원) 규모의 대미 투자를 어렵게 한다는 입장을 미국에 전달해왔다.

달러화에 견준 원화 환율은 이날 베선트 장관의 인터뷰 발언이 나온 이후 하락세(원화가치 상승)를 나타냈다. 외환시장 야간 거래에서 미 달러화 대비 원화 환율은 한국시간으로 4일 오전 1시 기준으로 달러당 1428.0원에 거래됐다.

베선트 장관은 앞서 CNBC 인터뷰에서 미·일 양국의 외환시장 공동 개입과 관련 “우리는 미국 경제와 미국 납세자에게 도움이 되는 방식이라면 일본을 지원하기 위해 필요한 것은 무엇이든 할 것”이라고 말했다. 베선트 장관은 엔화가 지나치게 저평가된 상태가 지속되면 다른 경제적 문제를 초래하거나 다른 국가들의 경쟁적인 평가절하를 유발할 수 있으며, 이는 건강한 상황이 아니라고 설명했다. 일본 역시 대미 투자를 앞두고 있다.