공효진, '태도 논란' 정준원 감쌌다…"녹화 후 진짜 토해, 내가 못 구했다"

사진=공효진 SNS

배우 공효진이 예능 출연 이후 '태도 논란'에 휩싸인 배우 정준원을 직접 감싸며 안타까운 마음을 전했다.

공효진은 4일 자신의 인스타그램을 통해 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐 하니?' 방송 화면을 캡처해 공개했다. 사진에는 촬영에 임하고 있는 정준원의 모습이 담겼다.

공효진은 "녹화 후 진짜 토한 이 남편. 내가 구해주질 못했어. 미안해"라는 글을 함께 남기며 정준원이 녹화 이후 구토할 정도로 극심한 긴장감을 느꼈다고 밝혔다.

공효진의 글은 방송 이후 제기된 정준원의 '태도 논란'을 의식한 것으로 해석된다. 방송 당시 소극적으로 비쳤던 모습이 예능에 대한 부담과 긴장에서 비롯됐다는 점을 간접적으로 전한 셈이다.

앞서 공효진과 정준원은 지난 1일 방송된 '놀면 뭐 하니?'에 출연해 새 드라마 '유부녀 킬러'를 홍보했다.

첫 예능 출연에 나선 정준원은 "정신이 없다. 머리가 멍해지는 것 같다"며 긴장한 모습을 보였다. 방송 내내 말수가 적고 조심스러운 태도를 보였고, 출연진의 상황극과 연기 챌린지에도 적극적으로 나서지 못했다.

또 정준원이 "제가 궁금한 게 이 모든 게 연기를 하는 거냐?"고 묻자, 공효진은 "이 친구가 상상이라고는 없는 스타일이라 이게 지금 콩트인지 뭔지 모르는 것 같다"며 그의 성향을 대신 설명하기도 했다.

방송 이후 일부 시청자들은 예능 출연자로서 적극성이 부족했다며 '태도 논란'을 제기했다. 반면 예능 경험이 거의 없는 배우인 만큼 지나친 비판이라는 반응도 이어졌다.

함께 출연했던 하하 역시 정준원을 옹호했다. 하하는 인스타그램 댓글을 통해 "현장에 있었던 사람인데 너무 사랑스럽고 귀엽고 재미있었다"며 "첫 예능에 '놀면 뭐 하니?'는 프로도 어렵다. 프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐주시고 예능을 즐겨주셨으면 한다"고 전했다.

공효진에 이어 하하까지 공개적으로 정준원을 응원하면서, 그의 소극적인 모습이 예능에 대한 긴장감에서 비롯됐다는 반응에 힘이 실리고 있다.