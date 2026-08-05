캣츠아이, 빌보드 '핫100' 6곡째 진입…'애니멀' 24위

하이브(HYBE) 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'가 미국 빌보드 메인차트에서 두각을 나타내고 있다.

4일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트(8월8일 자)에 따르면 캣츠아이 신곡 '애니멀(Animal)'이 '핫100'에 24위로 데뷔했다. 캣츠아이가 오는 14일 발매하는 세 번째 EP '와일드(WILD)' 수록곡이다.

캣츠아이. 하이브-게펜레코드 제공

캣츠아이는 이에 따라 '핫100'에 6곡을 올렸다. 앞서 '가브리엘라(Gabriela)'(21위), '핑키 업(Pinky Up)' 28위, '인터넷 걸(Internet Girl)' 29위, '날리(Gnarly)'(82위) 그리고 하이브 다른 걸그룹들인 '르세라핌', '아일릿'과 함께 한 '아이코닉 바이 미스테이크(Iconic By Mistake)'(38위)를 이 차트에 올렸다. '아이코닉 바이 미스테이크'는 이번 주 '핫100'에서 76위를 차지하며 이 차트에 7주간 머물렀다.

캣츠아이의 두 번째 EP '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)'는 이번 주 '빌보드 200'에서 18계단을 역주행해 130위를 차지했다. 57주 연속 차트인이다. 캣츠아이의 데뷔 EP 'SIS'는 160위로 '빌보드 200'에 재진입하며 총 21주간 머물렀다.

캣츠아이는 음악 산업에서 가장 혁신적이고 영향력 있는 21세 이하 아티스트를 꼽는 미국 빌보드 '21 언더(Under) 21' 명단에 2년 연속 이름을 올리는 등 올해 하반기도 활약을 예고하고 있다.

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 '핫 100'에서 3계단 반등해 82위를 차지하며 19주 연속 차트인했다. 지난 주 '핫100'에 재진입한 '아리랑' 수록곡 '노멀(NORMAL)'은 이번 주에 89위를 차지하며 해당차트에 총 5주간 들어왔다. '아리랑'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 15위에 자리했다. 해당 차트에 총 19주간 머물렀다.

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 글로벌 팝스타 제니(JENNIE)가 호주 사이키델릭 록밴드 '테임 임팔라(Tame Impala)'가 협업한 곡 '드라큘라(Dracula)'는 지난 주에 이어 이번 주 '핫100' 차트에서 6위를 지켰다.

신인류 그룹 '코르티스(CORTIS)'의 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 이번 주 '빌보드 200'에서 12계단 역주행해 114위를 차지했다. 12주 연속 해당 차트에 들어왔다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST는 이번 주 '빌보드 200'에서 29위를 차지했다. 지난해 6월20일 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개된 이후 57주째 해당 차트에 머물고 있다.

<뉴시스>