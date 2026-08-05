입지 줄어든 김하성 방출은 면했지만 냉혹한 평가는 여전하다

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 9: Ha-Seong Kim #9 of the Atlanta Braves walks back to the dugout after batting in the seventh inning of a game against the Chicago Cubs at Truist Park on September 9, 2025 in Atlanta, Georgia. Edward M. Pio Roda/Getty Images/AFP (Photo by Edward M. PIO RODA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)/2025-09-10 17:30:33/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

방출 위기에 몰렸던 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 빅리그에 복귀헀지만 입지는 여전히 좁아 보인다.

김하성은 지난 겨울 애슬레틱스로부터 4년 4800만달러(687억원)의 제안을 뿌리치고 애틀랜타와 1년간 2000만달러(약 286억원)에 계약했다. 올해 자신의 가치를 끌어올린 뒤 대형 계약에 도전하겠다는 계획이었다.

그러나 김하성은 지난 1월 빙판에서 넘어져 오른손 중지 힘줄 파열로 수술대에 올랐고, 5월 중순 빅리그에 복귀했으나 타율 0.068(73타수 5안타)에 그쳤다. 지난달엔 오른손 중지 염증 증세로 부상자 명단(IL)에 올랐고 재활 차원에서 내려간 마이너리그 트리플A에서도 저조한 성적을 거뒀다.

결국 애틀랜타는 김하성을 빅리그에 콜업할지, 트레이드 혹은 방출 조처할지를 결정해야 했던 상황에서 김하성을 빅리그에 복귀시키는 대신 올 시즌 타율 0.240(129타수 11안타), 4홈런, 10도루를 기록한 마테오를 방출 대기 명단에 올렸다.

이러한 결정을 두고 미국 현지 언론들은 냉정한 평가를 하고 있다. 미국 스포츠전문매체 디애슬레틱은 이날 “애틀랜타가 올 시즌을 앞두고 김하성과 계약했을 때만 해도, 8월에 신인 짐 자비스가 주전 유격수로 뛸 것이라고 예상한 이는 많지 않았다”고 운을 뗐다. 그러면서 “애틀랜타는 자비스에게 더 많은 기회를 주기 위해 호르헤 마테오를 방출대기(DFA) 조처한 것”이라며 “부상자 명단에서 복귀한 김하성이 주전 유격수 자리를 되찾기는 쉽지 않을 것”이라고 분석했다.

일부 매체는 애틀랜타가 김하성을 방출하지 않은 결정 자체가 의외였다고 평가했다. 스포르팅뉴스는 “김하성은 마이너리그 트리플A에서도 기대에 미치지 못하는 경기력을 보였다”며 “김하성을 방출할 경우 부담해야 할 계약 규모를 고려하면 재정적으로는 이해할 수 있는 결정이지만, 경기력을 보면 납득하기 어렵다”고 혹평했다. 이어 “건강할 때의 김하성은 마테오보다 뛰어난 유격수였지만, 지금은 주전보다 백업 자원에 가깝다”며 “김하성은 대주자나 제한적인 상황에서 역할을 맡을 가능성이 크다”고 전망했다.

현지 언론의 냉정한 평가 속에 빅리그로 돌아온 김하성은 5일 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열리는 2026 MLB 마이애미 말린스와 홈 경기에 선발 명단에는 제외됐다.