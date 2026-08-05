경찰, ‘탱크데이 논란’ 스타벅스 코리아 압수수색

스타벅스 ‘탱크데이 프로모션’ 사건을 수사하는 경찰이 스타벅스코리아에 대한 강제수사에 돌입했다. 시민단체 고발에 따라 수사에 착수한 지 2개월여 만이다.

5일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 서울 강남구 스타벅스코리아 본사에 대한 압수수색을 진행하고 있다. 압수수색 영장에는 모욕 등 혐의가 적시됐다.

스타벅스 ‘탱크데이 프로모션’ 사건을 수사하는 경찰이 스타벅스코리아에 대한 강제수사에 돌입했다. 시민단체 고발에 따라 수사에 착수한 지 2개월여 만이다. 사진은 서울 시내의 스타벅스 매장의 모습. 뉴스1

이번 압수수색은 프로모션 기획의 고의성 여부를 확인할 기업 내부 자료를 확보하는 차원이다. 앞서 신세계그룹은 논란 발생 직후 자체 감사 자료를 내놨지만, 프로모션 담당 직원 5명 중 3명이 휴대전화 제출을 거부하는 등 한계가 있었다.

이에 경찰은 6월8일 스타벅스에 대한 압수수색 영장을 신청했지만 검찰은 이를 반려한 바 있다. 경찰은 신세계그룹의 감사 결과는 참고자료일 뿐이라며 강제수사를 통해 사건 경위를 규명하겠다는 입장이었지만, 서울중앙지검은 신세계그룹이 수사에 협조하는 만큼 임의수사할 것을 요구했던 것으로 알려졌다.

경찰은 당시 영장에 5·18 민주화운동 등에 관한 특별법 위반과 모욕, 명예훼손 혐의를 적시했지만, 검찰은 모욕 외 혐의는 인정되기 어렵다고 보기도 했다.

경찰은 영장 반려 이후 양종환 신세계그룹 감사팀장(상무)을 참고인 소환하는 등 사건 관계인 조사에 집중해왔다.

스타벅스 코리아는 지난 5월 18일 탱크데이 이벤트를 진행하면서 ‘책상에 탁’, ‘탱크데이’라는 문구를 사용해 5·18 민주화운동을 모욕했다는 혐의로 고발돼 수사를 받고 있다.