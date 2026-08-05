군·경, 해병대 부사관 총기사망 합동수사…총기관리 허점도 조사

총기 반출부터 사망 경위까지…전방위로 들여다 본다

'총기·실탄 어떻게 나갔나'…두 차례 합동감식, CCTV·주변인 조사

해병대 1사단 부사관의 총기 사망 사고와 관련해 군과 경찰이 총기·실탄 반출 경위와 사망 경위 등을 규명하기 위한 본격 수사에 착수했다.



특히 총기와 실탄이 부대 밖 간부숙소까지 별다른 제재 없이 반출된 것으로 전해지면서 군의 총기·실탄 관리 체계가 부실했던 것 아니냐는 지적도 나오고 있다.

해병대 1사단



5일 해병대 등에 따르면 국방부와 해병대, 경북경찰청은 부사관 A씨의 사망 경위를 비롯해 사망 동기, 총기와 실탄 반출 경위 등을 수사하고 있다.



수사 당국은 총기와 실탄 관리 절차가 적절했는지 등도 들여다보고 있다.



이와 관련 군 경찰은 사건 현장에서 탄피와 총기, 남은 실탄 등을 수거해 수사하고 있다.



또 폐쇄회로(CC)TV를 분석하고 주변인을 상대로 조사하고 있다.



군 당국과 경찰은 지난 3일과 4일 합동 감식을 벌였다.



3일 오전 경북 포항에 있는 해병대 간부숙소에서 A씨가 총기 사고로 숨진 채 발견됐다.



해병대 관계자는 "군·경 등 관계기관과 함께 정확한 사건 경위에 대해 조사 중이다"고 말했다.

<연합>