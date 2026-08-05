장동건, 고소영 유튜브 깜짝 등장…‘시술 논란’ 해명한 비주얼

사진=고소영 유튜브 채널 화면 캡처

배우 장동건이 아내 고소영의 유튜브에 깜짝 등장해 변함없는 근황을 전했다.

지난 4일 유튜브 채널 ‘바로 그 고소영’에는 ‘이 멤버가 한 자리에? 고소영과 함께하는 연예인 파티 현장(이정재·장동건·강동원·이민호)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 한 주류 브랜드 론칭 행사에 참석하며 “공식 행사가 아니라 지인 파티라 협찬 없이 제 옷을 입고 왔다. 오래된 셀럽 친구들이 다 온다”고 소개했다.

행사장에서 남편 장동건을 발견한 고소영은 “우리 신랑 인터뷰하러 가자”며 카메라를 들고 다가갔다.

이어 “자기야, 우리 채널 인사 좀 해달라”고 요청했고, 장동건은 “자기 채널이야?”라며 웃음을 보였다.

장동건은 카메라를 향해 “안녕하세요, 모모님들”이라고 인사한 뒤 “이제서야 정식으로 여러분께 인사를 드리게 됐다. 진작 인사드렸어야 했는데 오늘은 부부가 같이 초대받은 자리라 오게 됐다”며 “앞으로 종종 뵐 수 있었으면 좋겠다. 많은 응원 부탁드린다”고 말했다.

특히 이번 영상은 최근 불거졌던 장동건의 시술 의혹 이후 공개된 근황이라는 점에서 관심을 모았다.

앞서 장동건은 같은 행사에서 촬영된 영상이 공개되며 통통해진 볼살과 붉어진 얼굴빛 때문에 온라인상에서 다양한 반응을 불러모았다. 일부에서는 시술 가능성을 제기했지만, 다른 각도에서 촬영된 영상에서는 평소와 다름없는 모습이라는 의견도 이어졌다.

이번 영상 속 장동건 역시 특유의 젠틀한 분위기와 자연스러운 미소를 드러내며 변함없는 비주얼을 자랑했다.

영상을 본 누리꾼들은 “카메라가 잘못했네”, “원래 장동건 얼굴 그대로다”, “역시 꽃중년 비주얼”, “각도와 조명의 차이였던 것 같다” 등의 반응을 보였다.

한편 장동건과 고소영은 2010년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 최근 고소영이 유튜브 채널을 개설하며 두 사람의 자연스러운 일상과 현실 부부 케미가 꾸준히 화제를 모으고 있다.